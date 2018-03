6 síntomas del cáncer de colon

Lee también

Este tipo de cáncer empieza como un pólipo o un tumor que se forma en el tejido del colón y crece hacia el centro. La mayoría de estos pólipos no son cancerígenos, pero algunos sí tienen esa mala suerte.Lo triste del cáncer de colon es que puede prevenirse. Se detecta con una colonoscopia, el método más popular para un diagnóstico apropiado. De hecho, se recomienda que a partir de los 50 años, tanto mujeres como hombres se hagan una colonoscopia para descartar cáncer de colon y pólipos. Y si este tipo de cáncer corre en la familia, deberás checarte mínimo 10 años antes. Por ejemplo, si tu mamá fue diagnosticada a los 40, hazte tu colonoscopia a los 30.Cambio en hábitos intestinales, incluyendo diarrea, estreñimiento o cambios de consistencia en las heces que tardan más de cuatro semanas.Sangrado rectal o sangre en las heces, incomodidad abdominal persistente, así como gases, dolor y cólicos.Sensación de que no desechas todo al evacuar.Debilidad y fatiga.Pérdida de peso inexplicable.Cabe mencionar que la mayoría con cáncer de colon no experimentan ningún síntoma durante una etapa temprana de la enfermedad. Una vez que aparezcan síntomas, variarán dependiendo del tamaño del cáncer, así como su locación.Es posible que tengas síntomas por una simple inflamación, pero si esta incomodidad persiste, es superimportante checarte con un especialista. Recuerda, cualquier cambio que perdure por más de dos semanas y definitivamente más de un mes requiere la perspectiva de un experto.Una vez que se haya detectado el cáncer de colon, usualmente se trata con cirugía para retirar la porción cancerígena, es decir, el tumor mismo. Si este ya ha crecido bastante, también se requerirá quimioterapia, aunque muchos no lo necesitan después de la cirugía.Como con cualquier cáncer, el diagnóstico temprano es la clave, pues más del 90 % tiene cura si se detecta a tiempo.Aunque muchas mujeres tienden a concentrarse más en el cáncer de mama, de ovarios y cervicouterino, es crucial que se dé cuenta de que una colonoscopia es igual de importante que una mastografía.¡Y no le hagas caso a la edad! Se puede presentarse en una joven de 18 años, como en una mujer de 80.