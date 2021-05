7 usos del gel de la sábila para la piel y el pelo

El aloe vera es una planta muy común debido a las condiciones climáticas del territorio. Desde hace varias décadas, los compuestos del aloe vera se han aprovechado para la producción de cremas, exfoliantes, mascarillas, shampoos, acondicionadores, y medicamentos dermatológicos, entre otros artículos de belleza.

Sin embargo, el gel de la sábila también puede utilizarse por sí solo. Si tienes una de estas plantas en casa, es necesario que cortes una de sus pencas y extraigas solamente la pulpa transparente que se encuentra en su interior. De este modo, podrás aprovecharla para numerosos remedios.

Aquí te contamos para qué sirve el gel de aloe vera y cómo podría ayudarle a tu piel y a tu pelo.

Alivia las quemaduras por el sol

Un estudio publicado en The Journal of the Pakistan Medical Association demostró que el gel de aloe vera alivia el dolor de las quemaduras superficiales causadas por el sol, gracias a sus propiedades analgésicas, hidratantes y refrescantes para la piel.

En quemaduras leves por otras circunstancias, mostró mejores resultados que otro compuesto llamado sulfadiazina de plata. No obstante, cuando se trata de quemaduras de segundo y tercer grado, lo mejor es que te apegues al tratamiento recomendado por tu médico.

Previene el envejecimiento prematuro

De acuerdo con Garnier, el gel de aloe vera es rico en colágeno y elastina; estas proteínas favorecen la reparación de la piel dañada por el sol y previenen la aparición de arrugas a temprana edad.

Por otra parte, la tienda española de cosméticos Jaltier asegura que el gel de sábila retrasa la presencia de patas de gallo, ojeras, bolsas debajo de los ojos y manchas en la piel. Estos signos de envejecimiento se deben al debilitamiento de la elastina, a la deficiencia de colágeno y a la acumulación de melatonina en la cara.

Es un remedio natural contra el acné

Todas nos hemos enfrentado a esos molestos granitos que surgen en el momento menos oportuno. Estas protuberancias surgen por la inflamación de las glándulas sebáceas debido a la falta de higiene, cambios hormonales, estrés, alimentación inadecuada, entre otros factores, detalla la farmacia Iberomed.

Puede que hayas probado numerosos productos para deshacerte del acné, sin embargo, la solución es más sencilla de lo que crees. Solo necesitas lavarte bien la cara, aplicarte gel de sábila sobre los granitos y dejarlo actuar toda la noche. Repite este proceso cada semana y notarás la diferencia en tu cutis.

El gel de aloe vera posee propiedades astringentes que eliminan la suciedad y la grasa acumulada en los poros del rostro, dos factores que promueven la aparición del acné, señala el laboratorio Acofarma. De igual manera, sus efectos antisépticos evitan que los granitos exprimidos se infecten y que dejen marcas después de curarse.

Favorece la cicatrización de heridas

El gel de sábila es un regenerador natural de la piel debido a su alto contenido en lignina. Esta sustancia permite que los compuestos del aloe vera penetren más rápido, acelerando el proceso de cicatrización, indica Acofarma.

Por su parte, Farmacias San Pablo explica que el gel de sábila tiene efectos anestésicos, desinflamatorios y antimicrobianos, por lo cual reduce la posibilidad de heridas infectadas. Asimismo, evita los cambios de pigmentación en la piel lastimada y la formación de cicatrices queloides.

Sus propiedades desinflamatorias también son útiles para las picaduras de insectos.

Evita la irritación después de depilarte

No sufras más al depilarte con rastrillo, pinzas o cera. El gel de aloe vera no solo aporta frescura a la zona depilada, sino que disminuye las erupciones cutáneas, el enrojecimiento, la inflamación, el ardor y otros signos de irritación en la piel, de acuerdo con la farmacia española Mi Farma.

Para mejores resultados, guárdalo en el congelador antes de aplicártelo; el gel frío disminuirá la irritación en pocos minutos y te dará una piel suave e hidratada, asegura Garnier.

Relaja tus piernas luego de la actividad física

Mi Farma menciona que el gel de sábila reduce la hinchazón de las piernas y los pies si pasaste muchas horas de pie o caminando. Además, su efecto relajante alivia el dolor muscular después de una rutina intensa de ejercicio.

Deja el gel de aloe vera dentro del refrigerador; cuando regreses a casa, agrégale unas gotas de aceite esencial de menta y aplícalo masajeando tus piernas, aconseja la tienda de cosmética natural Ajedrea. De esta forma, olvidarás el cansancio luego de un largo día de actividades.

Hidrata y cuida tu pelo

Según Farmacias San Pablo, la pulpa de sábila está compuesta de un 94 por ciento de agua; por esta razón, es un excelente hidratante para tu melena. Si sufres de resequedad en el cuero cabelludo, el gel de aloe vera es el remedio ideal para ti.

Por si fuera poco, el aloe vera rejuvenece los folículos capilares, controla el exceso de sebo en el cuero cabelludo y balancea su pH, previene la caspa, estimula el crecimiento del pelo y evita la caída de cabello, incluso en formas severas como la calvicie y la alopecia, agrega Acofarma.

Integra el gel de aloe vera en tu rutina de belleza para una melena larga, resistente, brillante y suave, así como para un cutis cuidado sin marcas o signos de envejecimiento prematuro.

Si vas a aplicarte el gel de una penca cultivada en casa, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona sugiere que utilices solamente la parte central de la pulpa, ya que el gel pegado a la corteza verde contiene sustancias causantes de alergias, dermatitis y fotosensibilidad.

Ante cualquier reacción adversa en tu piel, cancela la aplicación y consulta a un especialista.