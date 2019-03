8 tips para perder 2 pulgadas de grasa abdominal en 2 semanas

La grasa corporal que está de más es molesta en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente alrededor de la cintura es no solo antiestética, sino también poco saludable. Los médicos advierten sobre los peligros que implica contar con pulgadas de más en esta zona, desde la crónica diabetes hasta la temida enfermedad cardiaca.

Estos tips para perder dos pulgadas de grasa abdominal en dos semanas, recomendados por los expertos de Eat This, Not That!, pueden hacer la diferencia en tu figura y en tu salud. Anímate a intentarlo.

Asegúrate de tener vinagre en la alacena

Incluye algo de vinagre en tu dieta diaria. Si bien no hace milagros, su contenido de ácido acético mejorará tu metabolismo y te ayudará a eliminar la grasa más fácilmente.

Busca los antioxidantes

Sabemos que alimentos como los frutos rojos están llenos de antioxidantes. Moras, frambuesas, arándanos y fresas son algunos de estos frutos que han demostrado ser efectivos para reducir la inflamación y ayudar a la reducción de grasa abdominal. Además, son buenos para mantener el cerebro en buen estado.

Olvídate de los endulzantes sin calorías

Son tan malos, o peor, que la misma azúcar. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de obesidad abdominal y provocan antojos de comida llena de carbohidratos y azúcares. Esto fue comprobado por la Universidad de Yale. Así que si no puedes tomar ese café sin azúcar, mejor usa endulzantes poco refinados como el mascabado o la miel de maguey.

Levanta pesas

Por regla general, cuando nuestro objetivo es bajar de peso, de inmediato buscamos una rutina de ejercicio cardiovascular o aeróbico, pero levantar pesas puede ser muy efectivo para eliminar grasa abdominal. Una investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard encontró que los adultos que realizan entrenamientos con pesas tienen menos riesgo de ser obesos, además de que este ejercicio aumenta la tasa metabólica, lo que significa que tu cuerpo aprovecha mejor los nutrientes y desecha más fácilmente lo que no necesita.

Evita las grasas hidrogenadas

La única manera de enterarte de que un alimento contiene grasas hidrogenadas (lo que es lo mismo que las grasas trans) es leyendo las etiquetas. Esta buena costumbre te ahorrará muchas calorías y muchas sustancias que provocan estragos en tu metabolismo y en tu cuerpo. Las grasas hidrogenadas o trans favorecen el almacenamiento de grasa corporal y aumentan el riesgo de sufrir problemas cardiacos, elevan el colesterol y provocan obesidad.

No elimines los carbohidratos

Más que prohibir todo lo que huela a carbohidratos en tu dieta, se trata de hacer una elección inteligente de ellos. Busca siempre carbohidratos integrales, como avena, harinas integrales, quinoa o tapioca. Además de contener fibra que ayuda a regular la función gastrointestinal, ayudan a reducir la grasa visceral, esa que recubre algunos de nuestros órganos y que nos hace propensos a sufrir hipertensión, enfermedades cardiacas o diabetes.

No comas después de la cena

La hora de la cena es la hora de la cena. No prolongues los alimentos después de ese momento: cierra el refrigerador y no caigas en la tentación de los snacks. Un periodo de ayuno de al menos ocho horas ayudará a tu metabolismo a funcionar mejor y evitarás que la grasa se acumule alrededor de tu cintura.

Duerme más

El estudio llamado Nurses Health Study, realizado entre 60,000 mujeres por 16 años, reveló que quienes durmieron alrededor de siete horas o más ganaron menos grasa abdominal que quienes durmieron únicamente cinco. Es más: las mujeres que durmieron menos subieron alrededor de 30 o más libras de peso durante los años que se llevó a cabo la investigación.

Intenta probar estos tips por dos semanas y te sorprenderás gratamente cuando tu cintura mida dos pulgadas menos. No hay nada qué perder.

