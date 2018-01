ASULINFA presentó escuela de capacitación

El pasado viernes, La Asociación para la atención de pacientes con Úlceras y Linfedemas (ASULINFA) presentó la “Escuela Centroamericana de Formación en heridas”.

En 2017, ASULINFA fue aceptada como miembro provisional de la Sociedad Iberolatinoamericana de Úlceras y Heridas (SILAHUE). Por ello, serán los certificados para brindar acreditaciones a los médicos, enfermeras y fisioterapeutas para manejar úlceras y linfedemas.

“Básicamente, lo que haremos es enseñarles a las personas el manejo de heridas y linfedemas, dado que en El Salvador hay muchos laboratorios que tiene productos relacionados con eso, pero no hay ninguno que tenga una escuela o programa para capacitación para los médicos. Por ello, en esta oportunidad los invitamos a ellos y universidades que tienen medicina y enfermería para que conozcan la oferta académica del año”, expresó el especialista en manejo de heridas y terapia física para el linfedema, y director de ASULINFA, doctor Arturo González Mendoza.

El especialista también comentó que ASULINFA nació como una asociación que busca mantener a los médicos actualizados sobre dichos temas.

“En El Salvador hay muchos más problemas de lo que se cree respecto a varices en diabéticos y linfedemas. Sin embargo, por alguna razón, la salud pública no le está brindando solución a dicho problema, pues no existe una política de manejo de úlceras y no existe ni un solo centro público que atienda linfedemas”, expresó González Mendoza.

Los médicos o enfermeras que deseen pertenecer a la ASULINFA deberán haber realizado al menos un curso de manejo de heridas de 8 horas de duración, o haber completado las horas programadas de actualización del año, así como pagar la contribución anual de $60, las cuales deberán pagarse al inicio del año para poder acceder a los descuentos de las jornadas.

Algunos temas que se impartirán durante el año, según se informó, son nutrición en el manejo de úlceras, patologías más frecuentes que presentan las úlceras, consideraciones generales de pie diabético y la imporancia del Biofilm en el manejo de heridas.

“Nosotros seremos los únicos acreditados para avalar cursos. A los que asistan se les brindará una acreditación como experto, para el trascurso de tres años. Y cuando este período pase, se deberá recertificar para que el especialista tenga siempre conocimientos actuales”, dijo el médico.