Abuelos en cuarentena: divertidas actividades para disfrutar con ellos

Los adultos mayores son quienes más podrían desesperarse durante el tiempo que dure el aislamiento social impuesto como prevención para evitar la propagación del coronavirus. Algunos de ellos querrán dejar la casa argumentando una serie de motivos, pero para evitarlo, acá recomendamos algunas actividades que pude realizar con ellos.

¿Es este el caso de tu familiar? Entonces debes poner mucha atención a las siguientes actividades que vamos a exponer, ya que ellas ayudarán a que los adultos mayores se sientan más cómodos y felices de estar en casa.

Una de las actividades que debes tener en tu lista son los juegos de mesa, a muchos adultos mayores les gusta sentarse en familia y disfrutar de jugar con dados, lotería, naipes, monopolio. Son muchas opciones las que tienes a disposición para mantener su mente ocupada y que no piense en salir de casa. Si no tienes ningún juego de mesa, fácilmente puedes descargarlo de internet e imprimirlo, no tienes ninguna excusa para no dedicarle tu tiempo y esfuerzo.

Además, puedes tomar en cuenta los juegos que estimularán la buena memoria y sus habilidades cognitivas. Por ejemplo, puedes colocar cartas boca abajo y al azar comenzar a levantarlas hasta conseguir las parejas, es un juego simple, pero efectivo. Una de sus grandes ventajas es que está adaptado para todas la edades y puede divertirse cada miembro de la familia.

A veces, mantener en casa a los abuelitos es todo un reto

Un juego que nunca falla y que sacará carcajadas a la familia completa es el mimo. Consiste en escribir diversidad de objetos en papeles y al azar seleccionar uno. La persona que sea el mimo deberá dar pista para que adivinen qué es lo que está tratando de representar, pero sin decir ni una sola palabra. El que adivina, puede tomar un papel y se repite la dinámica.

Estimula su creatividad

Por otra parte, sabemos que a muchos ancianos les encanta realizar manualidades. En la mayoría de hogares siempre tienen papelería como hojas de colores, papel bond, páginas recicladas de alguna revista e incluso papel periódico. Sólo necesitas darle pegamento, tijeras y dejar que su creatividad vuele. Claro, debes estar pendiente de ellos e incluso darles tu apoyo buscándoles videos educativos en donde les muestran los pasos a seguir para conseguir determinada manualidad.

Además, muchos tienen habilidades para el dibujo o la pintura, ahora es un buen momento para apoyarlos y convivir con ellos, disfrutar de su pasión e incentivarlo a hacer lo que más le gusta.

Con el avance de la edad, las personas se vuelven más dependientes física y emocionalmente de sus seres queridos, por lo que hacerlos participe de las decisiones que se toman en familia y darles el apoyo y atención que merecen son formas de hacerlos sentir que son realmente importantes para ti.