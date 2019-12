Adam Driver: la "fobia" que hizo que el actor de Star Wars y Marriage Story dejara a medias una entrevista

Reuters Adam Driver abandonó una entrevista porque no soportó escucharse a sí mismo en una grabación.

Muchos de nosotros no podemos soportar escuchar o mirar grabaciones de nosotros mismos.

Pero cuando eres la estrella de algunas de las películas más importantes del año, esto puede ser aún difícil.

Adam Driver abandonó el estudio en medio de una entrevista de radio en Estados Unidos cuando reprodujeron un fragmento de él cantando en la película de Netflix Marriage Story (Historia de un matrimonio).

El actor se fue del programa de entrevistas Fresh Air de la radio pública NPR mientras se transmitía un clip de su actuación, informó el productor ejecutivo del programa.

Driver, quien está nominado a mejor actor en los Globos de Oro por su papel en el drama de Netflix, también actúa en la última película de la saga de Star Wars: The Rise of Skywalker ("El ascenso de Skywalker").

La "fobia"

Netflix Adam Driver protagoniza junto a Scarlett Johansson la película Marriage Story (Historia de un matrimonio)

En el pasado, Driver habló sobre su aversión a volver a ver sus propias actuaciones, que fue descrito como una "fobia" en un perfil reciente de la revista New Yorker.

Aparentemente, esa fobia volvió a afectarlo cuando NPR reprodujo una grabación de él cantando Being Alive , en una de las escenas de la película Marriage Story, según informó el diario The Daily Beast.

" Realmente no entendemos por qué se fue. .. Sabíamos por nuestra entrevista previa con Adam Driver que no le gusta escuchar las grabaciones de sus películas (eso no es inusual, muchos actores se sienten así)", dijo el productor ejecutivo del programa Danny Miller a la revista Variety en un comunicado.

Driver estaba en un estudio de radio en Nueva York mientras que la conductora del programa, Terry Gross, se encontraba en Filadelfia.

Gross le sugirió a Driver que se quitara los auriculares para evitar el malestar de escuchar el clip de 20 segundos , algo que ya habían acordado con el actor en una entrevista previa en 2015.

"Pero esta vez, después de que el clip terminó, nuestro ingeniero en Nueva York nos informó que Driver había salido del estudio y luego del edificio", agregó Miller.

"Todavía no entendemos por qué Adam Driver decidió abandonar la entrevista en ese momento".

Getty Images Adam Driver concurrió junto a su esposa Joanne Tucker a la presentación de Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: El ascenso de Skywalker)

Driver aún no hizo comentarios sobre lo sucedido.

En la entrevista de 2015, la legendaria conductora de la radio pública estadounidense le preguntó a Driver por qué se negaba a escucharse a sí mismo.

"No quiero escuchar la mala actuación que probablemente hice durante esa grabación" , respondió.

"Me escuché y vi a mi mismo antes, y siempre lo odio. Y luego desearía poder cambiarlo, pero no puedo".

También dijo que sintió "como si tuviera que vomitar" cuando se vio obligado a sentarse en el estreno de Star Wars: The Force Awakens ( El despertar de la Fuerza) de 2015.

Y que en el estreno en Cannes de BlacKkKlansman , por el que recibió una nominación al Oscar por mejor actor de reparto, logró esconderse en una sala.

Otras 5 estrellas que abandonaron entrevistas

Getty Images Chris Martin, Tina y Hannah de S Club, y Robert Downey Jr. abandonaron entrevistas.

Robert Downey Jr . acusó a Krishnan Guru-Murthy de Channel 4 de Londres de ser un "oportunista" después de abandonar una entrevista en 2015 por mencionar sus problemas pasados con las drogas.

Chris Martin de Coldplay se fue de una presentación en el programa Front Row de BBC Radio 4 en 2008 porque "no estaba disfrutándolo". Y agregó: "Siempre digo cosas estúpidas y creo que Radio 4 es el lugar donde más me lo recordarán". Luego regresó para una última pregunta.

Front Row tuvo otro 'plantón' cuando Russell Crowe se ofendió con la sugerencia del anfitrión Mark Lawson en 2010 de que el acento del actor hacía que Robin Hood sonara como "un irlandés que tomaba vacaciones frecuentes en Australia".

Jean Claude Van Damme se fue de una entrevista televisiva en Australia en 2017 después de decir que las preguntas que le hacían eran "aburridas".

El agente de relaciones públicas del grupo de pop S Club (anteriormente 7) detuvo una entrevista en el show de BBC Three , Liquid News en 2003, después de que la presentadora Claudia Winkleman preguntara sobre la cantidad de dinero que habían ganado.

