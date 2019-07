¿Aprender? es difícil...

La mayoría de los niños va al colegio con alegría, pero para algunos, esta alegría se termina pronto porque experimentan que la vida escolar con todos sus requisitos no es fácil, por el contrario, lo viven con dificultad. Hay niños que se adaptan relativamente bien al inicio de la primaria, pero a medida avanza la escolaridad y los contenidos académicos se hacen más complejos se producen anomalías o bajones inexplicables en el desempeño escolar. Hay tres factores importantes que subyacen en los aprendizajes del niño: aritmética, lectura y escritura. Estas son tres habilidades básicas que el niño tiene que adquirir, porque al no tenerla como se espera, es altamente probable que presente problemas en otras materias, con lo cual, los buenos aprendizajes y la buena experiencia educativa están en peligro. Los niños normalmente pasan horas haciendo tareas o en ejercicios adicionales y no tienen una explicación por sus fallas persistentes, comienza entonces a producirse una situación de estrés emocional con derivaciones en la conducta e incluso con rechazo al aprendizaje dado que no es gratificante para el niño, se cansa porque aprender se ha convertido en una lucha debido al exceso de trabajo y al cúmulo de frustraciones. También a pesar del apoyo de los padres que pasan mucho tiempo para mejorar la situación escolar y después de muchos ejercicios adicionales no hay un éxito duradero palpable, incluso puede parecer empeorar… esto claramente se vuelve una situación estresante para todos los involucrados pero siempre en primera línea para el niño. Esta realidad plantea que existe algo más allá que no se ha detectado, pero una cosa es importante saberla, no tiene nada que ver con actitud o pereza; yo parto de la premisa de que a cada niño le gustaría aprender y también le gustaría mostrar lo que puede hacer. No querer a no poder son dos cosas de vital importancia que debemos conocer porque puede existir un problema de aprendizaje que explique la situación del niño, y en estos casos la detección es el primer paso en la dirección correcta, en la ayuda para que el niño pueda superarlo.

