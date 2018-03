Artrosis y deporte, sin excesos

Lee también

Según la Sociedad Española de Reumatología, en España un 10 % de la población sufre artrosis y su prevalencia aumenta a partir de los 40 años. Hablamos de la artrosis y del deporte con África López Illescas, médico del Consejo Superior de Deportes y entrenadora de salud, y colaboradora de El Bisturí.“En España afecta alrededor del 50 % de la población mayor de 50 años”, explica.La Sociedad Española de Reumatología explica que la artrosis es una enfermedad que lesiona el cartílago articular y eso produce dolor, rigidez e incapacidad funcional.Puede afectar a cualquier articulación con movimiento.El cartílago articular se va volviendo frágil y pierde su elasticidad habitual y su capacidad de amortiguar. Posteriormente adelgaza o desaparece, dejando de proteger el hueso. La consecuencia es que el hueso articular se vuelve más compacto y con el avance de la enfermedad se deforma. “El dolor intenso a veces es invalidante y otras es como un dolor sordo y continuo”, explica África.“Las personas que han sufrido sobre las articulaciones traumatismos, accidentes o cirugías, tienen mayor predisposición de sufrir artrosis, y por ello el deportista no es una excepción“, dijo la experta. Añade que si el deporte no se realiza de una manera adecuada, según “las características físicas y genéticas, se pueden producir microtraumatismos de repetición continua y sobrecargas que favorecen la aparición de artrosis precoz”. El deporte es aconsejable en esta enfermedad ya que mejora “el riesgo cardiovascular, las articulaciones y los músculos”.La médico deportiva argumenta que con el ejercicio se potencia la capacidad muscular, y unos músculos bien acondicionados “protegen la articulación a través de la disminución de cargas” y así las articulaciones sufrirán menos. Además, mejora la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación, todo eso hace que el cartílago articular, que es el que sufre en la artrosis, padezca menos.La SER establece una serie de medidas generales para mitigar o sobrellevar mejor la enfermedad:1. Hacer ejercicio: pero de forma intermitente, como por ejemplo: natación, bicicleta estática o caminar.2. Utilizar la prenda/objeto adecuado: sugieren utilizar zapatos de suela blanda y gruesa, para artrosis en pies. En el caso de la rodilla o cadera, es aconsejable utilizar un bastón o muleta.4. No abusar de movimientos repetitivos, como costura o las diversas manualidades.5. El calor local puede aliviar temporalmente el dolor.6. Alimentarse correctamente: intentar estar en el peso recomendado y mitigar la obesidad porque esto disminuye el dolor de las articulaciones de carga, cadera o columna lumbar.