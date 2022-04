Ascienden a 190 casos de hepatitis infantil aguda sin causa aún conocida

Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países, ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



"Hay investigaciones en marcha en todos los países que han confirmado casos, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida", dijo en rueda de prensa la directora de este organismo de referencia para infecciones de la Unión Europea (UE), Andrea Ammon.



En Reino Unido, donde se dio la alerta el pasado día 5, se han detectado más de un centenar de casos y cuarenta corresponden a diez países de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE), entre ellos España, a los que hay que sumar los registrados en Estados Unidos e Israel.



Las pesquisas de estos casos, que han provocado una muerte y cerca de una veintena de trasplantes de hígado, apuntan a un "vínculo" con una infección causada por un adenovirus, mientras se han excluido hepatitis viral de los tipos A, B, C, D y E.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) había mostrado hace tres días su inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas.



"Es difícil hacer una evaluación de riesgo con tantos factores desconocidos, pero el impacto es alto", alertó Ammon.



El ECDC, que difundirá un nuevo análisis sobre la enfermedad este jueves, señaló que seguirá monitorizando los casos y colaborando con las autoridades sanitarias de los respectivos países.



"Hasta el momento no se ha detectado ninguna conexión entre los casos ni ninguna asociación con viajes", afirmó Ammon sobre una enfermedad entre cuyos síntomas figuran dolores abdominales, diarrea o vómitos.



En su comparecencia, que coincide con la semana de la inmunización en Europa, Ammon informó también de las últimas novedades sobre la pandemia de coronavirus en el continente, caracterizada por una reducción del contagio y de la mortalidad, mientas la vacunación no avanza de forma sensible.



ALERTA SOBRE EL ESTANCAMIENTO DE LA VACUNACIÓN



La transmisión de coronavirus se redujo un 20 % la pasada semana respecto a la anterior -aunque en España y Francia ha subido en los mayores de 65 años-, mientras la tasa de mortalidad cayó un 80 % y los ingresos en UCI se han estabilizado al nivel de noviembre del año pasado, antes del brote de ómicron, destacó el ECDC.



"Tenemos una transmisión en descenso, pero la situación es muy variada dentro de la UE, como ha sido durante toda la pandemia. A pesar de la caída, la pandemia no ha terminado, el virus sigue ahí", dijo la directora del ECDC, Andrea Ammon.



El 73 % de la población de la UE ha recibido la pauta completa de la vacuna y el 64 % de los mayores de 18 años, la dosis de refuerzo, aunque esas cifras se han estancado en las últimas semanas.



"Existe cansancio por la pandemia y la vacunación, por eso las autoridades deben estudiar cómo reforzar los programas de vacunación", afirmó Ammon, que los considera un "componente clave" para reducir el impacto de la covid-19 y evitar la aparición de nuevas mutaciones.



Las tasas de vacunación varían también de forma considerable entre países y entre grupos de edades.



Así, en algunos países europeos, solo la mitad de la población ha comenzado el programa de vacunación.



El porcentaje de menores de 18 años que han completado la pauta es del 23 % y más del 60 % de los que tienen entre 10 y 14 no se ha vacunado, porcentaje que es aún mayor en los que tienen entre 5 y 9, reveló la directora de vacunas, enfermedades prevenibles e inmunización del ECDC, Lucia Pastore-Celentano.



"Es muy importante resaltar que aunque la probabilidad de sufrir covid-19 severo o muerte en niños y adolescentes es más baja, el riesgo existe aún así. Además, los casos de jóvenes contribuyen a aumentar la carga viral en toda la población y pueden transmitir el virus a grupos vulnerables", advirtió.



De ahí que considere esencial alcanzar y mantener índices de vacunación altos "en todos los grupos de edad".



El ECDC reiteró además su recomendación de que los grupos vulnerables reciban una cuarta dosis de la vacuna.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora