Así se prepara la lonchera favorita de sus hijos 

Las nutriloncheras son el complemento perfecto para todo niño y niña que inicia su año escolar. Por sus componentes, estas aportan todas aquellas energías que el pequeño necesita para su rendimiento físico e intelectual durante clases. “Por la cantidad de macronutrientes y micronutrientes que el niño necesita, las nutriloncheras son tan importantes para su año escolar, por lo que se deben preparar pensando en su beneficio”, comentó Karla Mirón, nutricionista educativa del Instituto de Nutrición YES (INYES).

Porción de lácteos, frutas, carbohidratos, proteínas y grasas son los ingredientes que hacen a una lonchera infantil perfecta. “Lo ideal es incluir en las nutriloncheras proteínas, que pueden encontrarse en cualquier línea de Yogurt YES o en quesos procesados y quesos crema Lactolac. Las vitaminas A, D, E y K y minerales también son importantes y se obtienen a través de la fruta.

Los carbohidratos deben ser agregados en toda lonchera y se encuentran en el pan o tortilla de harina. Por último, el agua será quien hidrate al pequeño. Esta puede ser media botellita”, agregó Karla Mirón, nutricionista educativa del INYES.

La creatividad, como variar con los colores intensos de las frutas, es un consejo de la nutricionista educativa del INYES para que el pequeño se divierta y pueda degustar su lonchera completamente. “Si nosotros le colocamos a los niños colores aburridos en sus loncheras, estas no les llamarán la atención y las regresarán a su casa completamente. Hay que ser creativos. Lo recomendable es jugar con los colores de las frutas, por ejemplo, agregarle una manzana de tono rojo intenso o una pera color verde intenso”, expresó.

Yogurt YES es un alimento nutritivo, el cual aporta a niños y niñas macronutrientes necesarios como carbohidratos, proteínas y grasas, además de fortalecer sus huesos a través del calcio y fósforo. “Con los beneficios de la línea infantil de Yogurt YES, el pequeño tendrá energías para correr, saltar, jugar y hacer otras actividades recreativas. La mamá estará segura de que su hijo consumirá un alimento integral”, comentó Karla Mirón, nutricionista educativa del INYES.

La línea infantil de Yogurt YES está compuesta por YES Kids Green, con tres sabores: fresa, banano fresa y chicle; YES Safari, que se puede degustar en fresa, dulce de leche, durazno y manzana; por último, YES Cool, el cual se encuentra en sabor de fresa, dulce de leche, uva, banano fresa, y puede ser consumido frío o congelado.