Así se siente un ataque cardíaco

"Me va a dar un infarto" es una frase que mucha gente repite cuando la cotidianidad aturde, los problemas se acumulan, el tiempo parece escaso o las emociones llegan al límite.

Sin embargo, Jaime Calderón, cirujano cardiovascular y presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, asegura que la ansiedad y la falta de aire que motivan dicha frase también dejan de tener sentido cuando pasa el agite del día, porque en realidad los síntomas que en ese momento se experimentan distan mucho de los que genera un ataque cardíaco.

Calderón dice que un infarto cardíaco es la muerte de una parte del músculo del corazón, ocasionada por la falta de riego sanguíneo debido a la obstrucción de una de las arterias coronarias, que son las que se encargan de llevar este fluido de manera normal.

Asegura que los síntomas de un ataque al corazón no son siempre absolutamente exactos y pueden no manifestarse de la misma forma en todas las personas, en razón a que "la medicina no es una ciencia exacta, sino biológica y por tanto se mide en términos de probabilidades".

Y en ese contexto, hay algunos síntomas que ponen en alerta la presencia de un posible infarto, lo que obliga a conocerlos para actuar a tiempo y, consecuentemente, poder salvar una vida.

La Fundación Colombiana del Corazón recomienda ponerle mucha atención a los siguientes síntomas y consultar cuando estos se presenten.