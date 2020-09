Autocontrol adolescente apoyo y comprensión de los padres

La frase “nadie me comprende” es muy popular cuando se habla sobre las emociones de los adolescentes, especialmente en edades de entre 14 a 17 años. Esto se debe a que en la adolescencia, se experimentan diferentes cambios, pues los jóvenes viven un proceso de transición entre la infancia hacia la adultez. Algunos de estos cambios son a nivel físico y hormonal, pero también a nivel social, pues están en búsqueda de descubrir su identidad.

Según Luisa María Batres, psicóloga con especialidad en educación, algunos de los descubrimientos que los jóvenes están realizando en esa etapa tienen mucha relación con sus vínculos sociales. “En la adolescencia se producen las emociones con mayor intensidad, y hay mucha relación con las definiciones personales y sociales, la apropiación de la identidad personal y cambios fisiológicos, que son inherentes al humano”, explicó Batres.

Estos sucesos pueden afectar la forma cómo expresan sus emociones, especialmente las negativas como el enojo, la ira, o la frustración. Algunas de las manifestaciones más comunes de emociones negativas son molestias constantes, irritación, cansancio, malestar frecuente, gritos o incluso explosiones de ira. “Una de las razones porque el joven no puede controlar las emociones es por miedo a que lo descalifiquen y no formar parte de un grupo. Esto puede suceder con mayor frecuencia actualmente en la nueva normalidad, también en el área académica, o por la apariencia personal. Genera que no se sientan capaces de enfrentar grupos sociales”, explicó Batres.

Es por ello que resulta importante que los padres tengan un rol muy sólido al fomentar el autocontrol en los adolescentes, ya que se trata de la regulación de la manifestación de las emociones, para que se haga de forma neutral sin perjudicar a los demás. Para lograr dicho autocontrol, los adolescentes necesitan un apoyo y soporte, y los papás cumplen un rol valioso si se encargan de acompañar el proceso y no de reprimir o castigar sin comprender la situación, porque esto genera afectaciones en el adolescente.

Por lo tanto, los padres deben cumplir un rol de acompañamiento con sus hijos para fomentar el autocontrol.

Primero, deben permitir que el joven indague en las causas de las emociones, pueden ser experiencias con sus amigos, o frustraciones por las calificaciones. Identificar la causa ayudará a saber qué situaciones originan el problema y así, trabajar en mejorarlas o cambiarlas.

Después, explicarle que es normal sentir esas emociones, pero que deben manifestarse de manera que no dañen o lastimen a las demás personas. También es válido explicar que todas las personas tienen experiencias negativas que pueden afectar su estado de ánimo, pero que es necesario controlarlas para evitar dañar a terceros.

Otro aspecto importante es que el padre debe aplicar un rol comprensivo, es decir, estar atento al diálogo y escuchar al adolescente. Esto genera confianza en ellos y mejora la autoestima, pues crea una imagen de protección y amparo en momentos difíciles y saben que pueden confiar en sus padres. “Los papás deben informarse en el proceso de cambios de las emociones para apoyarlos en el autocontrol. Deben comprender que en esa etapa, los amigos de sus hijos adquieren mucho protagonismo en sus vidas, y deben aprender a convivir con ello”, dijo Batres.

Si la manifestación de emociones negativas altera facultades físicas en los jóvenes, como la capacidad de concentrarse o realizar otro tipo de actividades, lo mejor es consultar a un especialista.