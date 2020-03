Ayuda a tu perro a sobrevivir la cuarentena

La cuarentena implica que nadie debe salir, y eso incluye a tu cachorro, a menos que tengas un espacio privado al aire libre que pueda usar. A continuación, te decimos cómo ayudar a tu perro a mantenerse bien mientras los dos están recluidos.

El único aspecto positivo de la COVID-19 es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros expertos coinciden en que no hay pruebas significativas de que nuestras mascotas puedan contraer el virus o contagiarlo. Dicho esto, aunque no van a enfermarse, la COVID-19 está cambiando las vidas de las mascotas de todo el país, en particular las de los perros, sobre todo los que viven en departamentos.

Prepárate bien

Si todavía no te pones en cuarentena y tienes tiempo de prepararte, piensa más allá del papel de baño y mejor considera qué suministros necesita tu mascota.

Heather Loenser, médica veterinaria y alta funcionaria veterinaria en la Asociación Hospitalaria Estadounidense de Animales (AAHA, por su sigla en inglés), expresó su preocupación de que muchos dueños de mascotas no estuvieran preparados con las provisiones que tal vez necesiten si no pueden salir de su casa un par de semanas. El alimento para mascotas y los artículos de limpieza deben ser de los primeros artículos en tu lista de abastecimiento. Loenser también recomienda que los guardianes de mascotas procuren tener dosis adicionales de medicamentos preventivos mensuales en caso de pulgas, garrapatas y dirofilariasis canina, así como cualquier medicina recetada y elementos especiales de la alimentación de tu mascota. Si no necesitas ponerte en cuarentena y tu mascota no ha ido al veterinario en mucho tiempo, ahora es un buen momento para ir y asegurarte de que esté al corriente con todas sus vacunas.

El problema del baño

Un problema básico para los perros citadinos que están en cuarentena con sus dueños es la incapacidad de salir para hacer sus necesidades. Este es un conflicto sobre todo para los perros que viven en departamentos y que, en circunstancias normales, deben salir a pasear con su dueño varias veces al día, en comparación con los perros en otras partes del país que pueden salir a sus patios privados. Los perros en cuarentena que viven en departamentos van a tener que hacer del baño adentro.

Ettel Edshteyn, entrenadora certificada de la Karen Pryor Academy y propietaria del centro de entrenamiento Poodles to Pit Bulls Clicker Training en la ciudad de Nueva York, dice que la manera más sencilla de enseñarle a tu perro a ir al baño en tu departamento (algo que seguramente pasaste mucho tiempo enseñándole a no hacer) es actuar como si fueran a salir.

Para ello, debes prepararte para "salir como normalmente lo harías", dijo, lo que puede incluir tomar una correa, unas bolsas y unos premios. Indícale a tu perro que esta es la rutina de siempre, incluso si están en una esquina de tu sala en lugar de una en la calle.

"Camina con tu perro al área en la que quieres que haga del baño cuando creas que tiene necesidad de hacerlo", explicó Edshteyn. Para la mayoría de los perros, esto sucede en las mañanas, después de hacer ejercicio, comer o tomar una siesta. Si al principio tu perro no hace nada, dense un descanso y vayan a otra área del departamento. Luego quédate atento a las señales de que tu perro quiere ir al baño y vuelve a intentarlo.

Con fines de limpieza y protección del área que asignaste como baño para tu perro en el departamento, puedes usar periódicos, tapetes impermeabilizantes para perros disponibles en tiendas o incluso césped sintético, que puedes pedir a domicilio. Loenser dice que mientras tu perro tenga que hacer del baño en interiores, es importante "mantener una higiene adecuada al momento de limpiar excremento u orina, no por la COVID-19 per se, sino para evitar contraer otras enfermedades transmisibles, como infección por giardia o leptospirosis, y saturar más el sistema de salud que ya está abrumado".

Mantenlo estimulado en el interior

Aunque tu perro tal vez no pueda mantener el mismo nivel de actividad física durante la cuarentena, puedes ayudarle a mantenerse mentalmente activo. Loenser aconseja a los dueños que "piensen en conseguir juguetes que incluyan juegos o dispensadores de bocadillos para el hogar".

Edshteyn sugirió que "todas sus comidas pueden ser juguetes comestibles", así la hora de comer puede ser más enriquecedora para tu perro.

¿Quieres distraerte junto con tu perro? Edshteyn dijo que el entrenamiento puede ser muy útil para estimular y ejercitar a los perros que están atrapados durante una cuarentena. Sugirió que guardes una de las comidas diarias de tu perro para usarla como recompensa tras una sesión de entrenamiento. Los perros que están acostumbrados a mucha actividad física pueden aguantar entrenamientos mucho más exigentes, cosas como trucos: girar, darse vuelta, sentarse o zigzaguear entre las piernas de su dueño. Si tú o tu mascota tienen algún problema, siempre es buena idea llamar a tu veterinario o entrenador canino. Incluso puedes crear juegos para tu perro con artículos que ya tienes en el hogar.

Los retos del aislamiento

Al igual que las personas en todo el país y el mundo cuyas vidas han dado un giro rotundo y repentino a causa de la COVID-19, los perros que están atrapados con sus dueños en la cuarentena quizá sientan estrés e incluso depresión.

Edshteyn dijo que "tal vez veamos un repunte en la conducta depresiva, como falta de sueño, de apetito y de ganas de jugar, o apatía", pero que quizás algunos perros también "se vuelvan más destructivos y ansiosos, con comportamientos de reactividad intensificada, más ladridos o dificultad para quedarse quietos". Agregó que aumentar las actividades energizantes y los juegos estructurados en casa podría ser útil. "La mayoría de las veces, los perros quieren hacer algo y, cuando no hay nada que hacer, pueden tener problemas", dijo. Lo mismo sucede con sus compañeros humanos.

*Sassafras Lowrey es entrenadora canina certificada especializada en trucos y autora de "Tricks In The City", "Bedtime Stories For Rescue Dogs" y el libro de actividades "Chew This Journal", que se publicará en el verano de 2020. Sigue a Sassafras en Twitter @SassafrasLowrey y en SassafrasLowrey.com.