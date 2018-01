Bacteriuria asintomática: ¿debe tratarse con antibióticos?

La bacteriuria asintomática (BA) es un trastorno en el que las bacterias están presentes en la orina en cantidades superiores a las normales, pero no se producen síntomas.

De acuerdo con el Dr. Iván Solano Leiva, especialista en medicina interna e infectología, es necesario conocer la diferencia entre una infección en las vías urinarias y la bacteriuria asintomática.

Los síntomas de una infección urinaria comprenden ardor durante la micción e incremento en la frecuencia de las micciones. A pesar de las diferencias, es habitual confundirlo a menudo por una bacteriuria asintomática.

“El punto es que muchos médicos preescribimos antibióticos a los pacientes con bacteriuria asintomática y es de manera innecesaria y hasta perjudicial para el paciente”, aseguró Solano.

La bacteriuria asintomática se presenta en un pequeño número de personas sanas y afecta más a menudo a las mujeres que a los hombres. La mayoría de pacientes con bacteriuria asintomática no necesitan tratamiento, dado que las bacterias no están causando ningún daño.

“Tanto la bacteriuria asintomática como la infección de vías urinarias la orina sale turbia, pero a la hora de mandarlo a un examen general de orina sale alterada y muchos médicos pueden pensar que hay una infección de vías urinarias” detalló.

“La bacteriuria asintomática así como las infecciones de vías respiratorias superiores es donde los médicos más mal preescribimos antibióticos. Contribuimos con el uso incrementado e indiscriminado a generar resistencia bacteriana”.

Dr. Iván Solano Leiva, médico interno e infectólogo

Para el especialista lo más importante es investigar por qué se ha producido la bacteriuria asintomática para encontrar una solución viable.

“La solución del problema es investigar cuál es la causa que predispone que la bacteria se haya ido a vivir ahí. Si a una persona con BA se le recetan antibióticos, no sirve de nada porque estos no van a erradicar las bacterias, porque las condiciones que permiten que la bacteria se vaya a vivir ahí no se han corregido”, reiteró el especialista.

De acuerdo con el infectólogo, las causas de la BA pueden clasificarse en anatómicas y funcionales que hacen que el sistema genitourinario no tenga un flujo de orina normal. Por ejemplo, en las causas anatómicas están los pacientes con cálculos renales ya sea a nivel de uretra o vejiga. En este caso, según el especialista, se obstruye el paso de la orina y provoca la acumulación de la misma.

“La orina es un caldo de cultivo para llamar bacterias. La solución a un paciente con bacteriuria asintomática secundaria es quitarle el cálculo, no recetar antibiótico”, aclaró el médico.

Dentro de las causas funcionales están los pacientes diabéticos, dado que una de las complicaciones crónicas que se pueden dar es la vejiga neurogénica, cuando ya no es capaz de expulsar la orina en un 100 %, por lo que la vejiga se vuelve ineficiente para realizar su función habitual.

Asimismo, el infectólogo aclaró “que una persona que tiene bacteriuria asintomática está en riesgo de desarrollar una infección en las vías urinarias, porque ya tiene una bacteria y si esa bacteria comienza con síntomas es muy probable que esté expuesto a una infección. El riesgo es mayor para la persona que tiene la bacteria en el sistema urinario que aquella que no está colonizada. Por lo tanto, hay que explicarle al paciente que no requiere antibióticos”.

Para el especialista lo más importante es buscar la raíz del problema, dado que la bacteria como ser vivo al ver que llega un antibiótico al organismo, este genera un mecanismo de resistencia.

Otros factores de riesgo

Asimismo, las mujeres que han tenido más de cuatro embarazos son propensas a padecer BA, en este caso se tratan de causas obstructivas. Esto sucede porque el útero puede caer y ejercer presión en la zona vaginal, lo que se conocer como prolapso uterino.

Solano agregó que después de los 50 años de edad se buscan causas obstructivas, tanto en hombres como mujeres. En el caso de hombres adultos mayores, puede ocasionarse cuando hay cáncer de próstata o si la próstata está agrandada”, agregó Solano.

Prevalencia

En la edad adulta aumenta Bacteriuria asintomática: ¿debe tratarse con antibióticos? Su prevalencia en determinados grupos como gestantes, mujeres sexualmente activas, pacientes diabéticos, pacientes con vejiga neurógena o receptores de trasplante renal en fases iniciales.

Antibióticos

El uso inadecuado de antibióticos en las infecciones urinarias y mucho más en la bacteriuria asintomática ha provocado que la Escherichia coli haya desarrollado una serie de mecanismos de resistencia antimicrobiana.

Diagnóstico

La bacteriuria asintomática se detecta al descubrir una proliferación bacteriana significativa en un urocultivo tomado de una muestra de orina.

¿Cómo prevenir una infección urinaria?

Ingerir mucho líquido

No retener la orina. Orinar cuando se sienta la necesidad de hacerlo.

Higienizarse de manera correcta de adelante hacia atrás después de las evacuaciones del intestino.

No usar ningún producto que contenga perfumes en el área genital.

Orinar antes y después de mantener relaciones sexuales.

Evitar el uso de ropa ajustada.

Usar ropa interior de tela de algodón.