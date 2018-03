Beneficios de beber agua con limón

Lee también

El limón es un fruto cítrico cuyo componente nutricional mayoritario es el agua con un valor calórico bajo. Además, contiene una serie de nutrientes, como vitamina C, fibra y flavonoides, que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y de la actividad celular.Por todo esto y más, se le ha atribuido a esta fruta una serie de beneficios que van desde pasar por un alimento diurético y adelgazante, hasta rejuvenecer la piel, eliminar el acné, combatir la depresión y prevenir el cáncer, además favorece la cicatrización de las heridas, según el sitio dmedicina.com.Algunos especialistas recomiendan consumir agua de limón dentro de una dieta variada y equilibrada. Este cítrico rico de vitamina C también proporciona potasio y otros minerales y vitaminas, como el calcio, el magnesio y el ácido fólico.Según Julia Ocón, experta en Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, “la vitamina C posee un efecto antioxidante y es indispensable en la producción de colágeno, el cual es necesario para la reparación de tejidos pudiendo mejorar la cicatrización de las heridas cutáneas”.Además del hecho de que la vitamina C ayude a crear el material existente entre los glóbulos blancos, esenciales para el correcto desarrollo del sistema inmunitario, la experta explica que el agua de limón también “contiene ácido cítrico, málico, acético y fórmico, que pueden potenciar la acción de la vitamina C y poseer una acción antiséptica”, es decir, que ayudan a combatir bacterias y otros agentes patógenos.Otros componentes no nutritivos que contiene el limón son ciertos compuestos fenólicos, como los ácidos cafeico y ferúlico, así como algunos flavonoides, como la hesperidina, que poseen un efecto antioxidante y pueden llegar a inhibir la actividad carcinogénica. Asimismo previene la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.