Beneficios de las células madre adultas en la medicina moderna

Dr. José Guillermo Galván OrlichLas células madre, específicamente las adultas, tienen ventajas sobre otros tipos de células madre (embrionarias) por una variedad de razones. Podemos destacar en primer lugar su alto potencial para regenerar tejidos humanos, incluyendo hueso (osteoblastos), piel (células dérmicas), nervios (células neurales), cartílago (condrocitos), músculo (miocitos esqueléticos), tendones (tenocitos), hígado (hepatocitos), páncreas (células beta), ligamentos y muchos otros tejidos. Cuando estas células madre adultas entran en contacto con los tejidos dañados, logran ejercer amplios efectos regenerativos, a través de diversas señales hormonales e inmunológicas en nuestro cuerpo.En segundo lugar, múltiples estudios han encontrado que las células madre adultas son inmunoprivilegiadas, lo que las convierte en un tipo de célula ventajosa para el trasplante autólogo (células trasplantadas del mismo paciente), reduciendo los riesgos de complicaciones como rechazo o reacciones alérgicas y la necesidad de realizar estudios específicos de histocompatibilidad que se requieren en un trasplante heterólogo (células trasplantadas de otro paciente).Adicionalmente, y en tercer lugar, las células madre adultas evitan los problemas éticos que rodean a la investigación con células madre embrionarias y fetales, las cuales están rechazadas y éticamente impugnadas por la Iglesia.Estas magníficas características de las células madre adultas las convierten en excelentes aliadas terapéuticas, puesto que representan una población de células con potencial para tratar una amplia gama de enfermedades agudas y degenerativas, como diabetes mellitus, autismo, osteoartrosis, disfunción eréctil, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus eritematoso, enfermedad de Crohn, fibromialgias, psoriasis, esclerosis múltiple), enfermedades pulmonares (asma, bronquitis, fibrosis pulmonar), enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y hepática, entre otras patologías.Asimismo, estas células madre adultas tienen una amplia gama de beneficios, por ejemplo:1. Ampliamente estudiadas y caracterizadas: Existen actualmente miles de ensayos clínicos en curso y más de 35,000 artículos científicos publicados sobre ellas.2. Multiplicación y propagación flexible: Una vez obtenidas, pueden multiplicarse, crecer y propagarse durante períodos prolongados sin perder su potencial de regeneración.3. Volúmenes clínicamente relevantes y seguros para el paciente: Pueden adquirirse en las cantidades requeridas para aplicaciones clínicas, ya que se derivan directamente del cuerpo del propio paciente, principalmente de la grasa, la sangre o médula ósea, sin existir posibilidad de rechazo y representando una solución regenerativa 100 % natural para reemplazar las células y los tejidos dañados.4. Un procedimiento rápido y ambulatorio: Al ser un procedimiento mínimamente invasivo, los pacientes solo requieren anestesia local, no se requiere hospitalización, no es doloroso, la recuperación es inmediata y sin efectos secundarios.5. Resultados alcanzados altamente satisfactorios: Cada vez son más los casos de éxito obtenidos con las células madre adultas, sobre todo en aquellas enfermedades en las que la medicina tradicional no le puede ofrecer nada al paciente. La gran mayoría de resultados alcanzados con una sola aplicación señala mejorías muy prometedoras en diferentes tipos de enfermedades.Si deseas mayor información sobre los tratamientos de células madre adultas, puedes contactar al 2263-0101 o visitar la página web de El Salvador MED CENTER, primer centro médico en la aplicación e investigación de células madre adultas en Centroamérica, www.elsalvadormedcenter.com.