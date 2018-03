Beneficios del “Lifting del vampiro”

Lee también

Una de esas técnicas es el “Lifting del vampiro”, utilizado con mucho éxito en Body Balance, la cual se basa principalmente en la utilización del plasma rico en plaquetas, o PRP, que contiene muchos factores de crecimiento, los cuales son básicamente nutrientes que regeneran la piel, ayudando grandemente a desintoxicar, drenar, nutrir, revitalizar, mantener y multiplicar las células sanas de la piel.Dentro de los principales beneficios que podemos obtener al realizar el “Lifting del vampiro”, está mejorar directamente la elasticidad de la piel, produciendo un “lifting” natural del área del rostro y del cuello, gracias a la acción del PRP que consiste en promover la producción de colágeno. Además, podemos obtener una piel más joven, luminosa, fresca e hidratada, ayudando a mejorar su textura y suavizando muchas de las líneas finas de expresión. Asimismo, nos brinda uniformidad al color de la piel, atenuando manchas y disminuyendo el tamaño de los poros o de otras imperfecciones en nuestro rostro, como las cicatrices. Por último, y no menos importante, también prepara nuestra piel, haciéndola más receptiva para otros tratamientos.Los resultados se pueden notar casi de inmediato, con un efecto máximo entre la segunda y tercera semana después de la aplicación. También se observarán diferencias en el tono y la textura de la piel del rostro, dando la apariencia de la frase popularmente conocida de “nalgas de bebé”.El tratamiento es apto para hombres y mujeres que deseen algo totalmente natural y preventivo, sin riesgo de complicaciones, pues al ser una terapia de inducción, obtenida por nuestra propia sangre, evitamos cualquier reacción alérgica o adversa, alcanzando excelentes resultados. Otros de sus beneficios es que no requiere ningún tipo de preparación previa, y, luego de su aplicación, las personas se reincorporan de forma inmediata a su vida laboral y cotidiana. Adicionalmente, la duración de cada sesión de tratamiento es muy corta, aproximadamente 60 minutos (extracción de sangre, limpieza del rostro con colocación de anestesia, infiltración y aplicación de mascarilla nutritiva).Es importante, como en todo tratamiento estético, la evaluación por un especialista en la materia. No existen procedimientos estandarizados, sino que cada paciente requiere una evaluación previa para conocer sus necesidades y expectativas, con el propósito de poder realizar el esquema más adecuado para cada paciente.Si buscas un cambio, date la oportunidad de conocer las alternativas de belleza y salud que tu cuerpo necesita. Para conocer más sobre el “Lifting del vampiro”, puedes llamar a los teléfonos 2263-0101 y 2263-0202 o visitar la página web de Body Balance by El Salvador Med Center, www.bodybalance.com.sv.