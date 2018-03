Brócoli, un medicamento natural y poderoso

Lee también

La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de este vegetal como un alimento muy poderoso para prevenir el cáncer y mejorar el bienestar de las personas.Además, los continuos estudios que se realizan sobre sus propiedades no dejan de sorprender y se recomienda consumirlo de forma equilibrada, combinándolo con alimentos que potencien aún más sus virtudes, por ejemplo, el jugo de limón y el ajo.Todo esto ayuda, además, a protegerse del cáncer de hígado.Si quieres comprobar los poderes de este alimento, inclúyelo en tu dieta, y para que sepas en qué te puede ayudar, a continuación te explicamos.Es un buen protector frente al cáncer de hígado y cuando se compre, se debe adquirir aquel de intenso color verde, ya que esos pigmentos naturales o carotenoides tan característicos ya son un indicador del gran número de vitaminas y antioxidantes que contiene. Por ello, se debe evitar siempre los que tengan una coloración marrón o amarillenta, porque entonces se perderá gran parte de sus beneficios, en especial para proteger frente a posibles carcinomas hepáticos.Este alimento tiene la capacidad de regular la absorción de grasas, a la vez que depura el tejido hepático, gracias a su capacidad para filtrar determinados tóxicos y materiales pesados.También es rico en múltiples antioxidantes capaces de controlar radicales libres.Gracias a su riqueza en vitaminas E, B, A, K y C, logra fortalecer las células hepáticas para que lleven a cabo sus funciones básicas de metabolización, obtención de energía y depuración.Un dato interesante, y que en ocasiones se descuida, es la necesidad de consumir fibra. A pesar de ser un componente en la dieta que no ofrece ni nutrientes ni energía, lo que consigue por encima de todo es “arrastrar” productos nocivos y limpiar el organismo.El brócoli es muy rico en fibra y gracias a ello, limpia los intestinos, así le quita mucha carga tóxica al hígado. Es algo esencial que no se debe olvidar.Las personas que consumen brócoli entre dos y tres veces a la semana logran controlar el nivel de grasa en el organismo. Se reduce el colesterol y baja el índice de masa corporal (siempre y cuando, claro está, lo acompañemos de una dieta adecuada).