Cabello y piel radiantes sin salir de casa

Muchas mujeres tienen el hábito de ir a salones de belleza o spa para tener una piel radiante, un cabello hidratado o simplemente para darse el tiempo para ellas mismas y consentirse.

Esta práctica es algo normal, pero por el momento no te puedes dar ese lujo. Es por eso que se vuelve necesario tener un plan b, en el que contemples otras opciones para tener el mismo resultado, pero desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo hacerlo?

Es muy fácil de lograr con unos cuantos ingredientes que seguramente conseguirás en tu cocina, tendrás un cabello saludable y una piel envidiable. A continuación encontrarás unos consejos para lograr tu objetivo.

Suavidad en tu piel

La exfoliación es uno de los procesos más importantes que nunca debes dejar de hacer para mantener una piel joven. Un poco de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua es una buena manera de realizar este proceso. Lo pones en tu rostro, exceptuando la parte abajo de los ojos, después de unos 10 minutos estará completamente seca y podrás retirarlo.

Humedece tus manos, ponlas en tu rostro y hazte masajes suavemente. Después usa abundante agua para retirarla, si es tibia es mucho mejor el resultado.

El segundo paso es la hidratación. Si no cuentas con una crema hidratante para el rostro no te preocupes, los aceites naturales son la mejor opción que puedes tener, entre los más preciados se encuentra el de coco y el de almendras, ya que por sus propiedades nutricionales se vuelven los perfectos aliados para tu piel.

Sin embargo, al utilizar este producto estás en la obligación de no salir de casa, ya que el exponerte al sol creará manchas en tu piel, por lo que es mejor hacerlo durante la noche.

Cabello sano

Si lo que buscas es fortalecer tu melena, darle brillo y que crezca, puedes utilizar mascarillas naturales que te darán un efecto de salón. Es bien conocido que la sábila da una hidratación profunda, reconstruye las puntas y te nutre la hebra, pero no todas las personas la tienen en su casa, por lo que tienes que usar otros productos.

En este caso, puedes usar mayonesa con huevo, esta poderosa mezcla ayuda a aquellos cabellos procesados o dañados por el sol a recobrar su vida.

Por otra parte, la avena es otra opción. Disuelve unas cucharaditas en agua al tiempo, revuelve y ponla en tu cabello, deja actuar por 30 minutos y retira con abundante agua.

Estos consejos seguramente te ayudarán a mantener tu cabello y piel más sanos que nunca, así que no tienes excusa para no darte la oportunidad de probar sus beneficios, ya que lograrás tu objetivo, ahorrarás dinero y todo lo que uses será completamente natural.