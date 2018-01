Cáncer de cérvix y VPH, ¿cómo controlarlo?

“Existen unos 200 tipos de virus de papiloma humano, de los cuales 40 pueden afectar el área genital. Una de las afectaciones más fuertes es el cáncer de cérvix, el cual está relacionado en un 97 % o más con este virus”, expresó la ginecóloga oncóloga del Hospital de la Mujer, Mónica Vanessa Heymann Peñate.

La especialista expone que la principal forma de detección del VPH es el examen del papanicolau o citología. Sin embargo, el doctor Armando Rivas de PROMED comenta sobre una nueva prueba capaz de detectar ADN del VPH de alto riesgo por medio de células obtenidas del cuello uterino, dicha prueba se denomina Xpert VPH. “A nivel mundial los genotipos 16 y 18 del VPH se asocian aproximadamente el 71 % de todos los casos de cáncer de cérvix y el genotipo 45 se asocia al 6 % de los demás cáncer de este tipo”, explicó Rivas.

Es importante que la mujer sepa que cuando hay un cáncer de cérvix en etapa temprana hay opciones de fertilidad, porque los tratamientos son menos invasivos”.

Dra. Mónica Vanessa Heymann Peñate, ginecóloga oncóloga

La doctora agregó que esta prueba no dice si el virus es cancerígeno o no, solo dice si el virus es de alto o bajo riesgo; y se realiza de forma casi similar a la citología, pero en esta el fluido extraído se tiene que introducir en unos cartuchos previamente preparados. La ventaja de la prueba es que los resultados estarán listos en poco menos de una hora.

Respecto al virus

Heymann explicó que el virus ha cambiado dado al cambio de las practicas sexuales actuales, dado que existe posibilidades de contraer cáncer anal y oral. Además, expresó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 a 90 % de personas con vida sexual activa ya han tenido contacto con el VPH; sin embargo, no en todos reacciona igual. Es importante saber que cuando el virus se aloja en el cuerpo, en la mayoría de ocasiones el sistema inmune de la persona lo elimina. “A nosotros los ginecólogos no nos preocupa tanto como lo vayamos a tratar, pues el virus siempre lo tendrá. Lo que nos interesa es que no se generen cambios que vayan a ir a un cáncer; por ello, se debe están en chequeo constante”, expuso la ginecóloga oncóloga.

Asimismo, compartió que cuando a una mujer se le detecta el virus, es importante realizar análisis cada cuatro o seis meses para ver la evolución o estancamiento.

Además, la especialista comentó que el virus “tiene memoria” en el cuerpo, dado que si a una mujer que está con una pareja estable y se le diagnóstica el VPH, no significa que su pareja tuvo un encuentro sexual con otra persona y por ello se lo transmitió. “Este tema es muy delicado, incluso es cuestión de divorcios. Pero puede ser que la pareja estable contrajo ese virus hace muchos años atrás con otra pareja sexual y se lo transmitió mucho tiempo después a la mujer”, explicó.

“Es importante que la mujer sepa que cuando hay un cáncer de cérvix en etapa temprana hay opciones de fertilidad, porque los tratamientos son menos invasivos. Pero cuando el cáncer está en etapa cuatro, los tratamientos son paliativos, es decir que sirven para mejorar la calidad de vida de la mujer”, dijo la médico.

Vacunas

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH), la FDA ha aprobado tres vacunas para la prevención de la infección por VPH: Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix. Todas las vacunas contra VPH fueron aprobadas para administrarse en tres dosis en un período de seis meses.

En el esquema nacional de vacunas del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) no está estipulada la vacuna contra el virus del papiloma humano de forma obligatoria. En países desarrollados como Estados Unidos la cifra de mujeres afectadas por el cáncer de cérvix es muy baja, dado que la vacuna preventiva está cubierta por varios seguros de salud; además, se hizo un mayor uso de la prueba de papanicolaou. En ese país se estima que alrededor de 13,240 nuevos casos de cáncer invasivo del cuello uterino serán diagnosticados en 2018.

Se recomienda que la vacuna se coloque entre los 9 y 12 años de edad. La vacuna funciona mejor si se la aplica mucho antes de que la persona comience a tener una vida sexual activa.

A su vez, si la mujer u hombre ya tuvo su primera relación sexual, la doctora afirma que este ya se vacunó, dado que se genera un anticuerpo.

Respecto a la seguridad de la vacuna el NIH explicó que hasta ahora no se han registrado efectos secundarios graves causados por las vacunas. Los problemas más comunes han sido una breve irritación y otros síntomas en el sitio de la inyección. Estos problemas son semejantes a los que se experimentan ordinariamente con otras vacunas.

Asimismo, las vacunas no han sido probadas lo suficiente durante el embarazo, por lo que no deberán ser usadas por mujeres embarazadas.

$240

Es el costro de la vacuna contra el VPH en Estados Unidos.

$100

Es el costo del examen Xpert VPH en El Salvador.

2,628

Mujeres fueron atendidas por primera, por cáncer de cérvix en la red de establecimientos del MINSAL entre 2016-2017

1,746

de las mujeres diagnosticadas tenían edades entre 25-59 años.