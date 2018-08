Cáncer de pulmón, diferencias de género

En Europa y en Estados Unidos, el cáncer de pulmón en mujeres ha adelantado al de mama en mortalidad.

"En España, todavía no es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, pero viendo la tendencia en otros países pensamos que puede ocurrir", advierte la doctora Margarita Majem, oncóloga del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona y vicepresidenta de la Asociación ICAPEM (Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres).

Los tumores de mama y colon adelantan en mortalidad a los de pulmón en mujeres, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), pero es significativo que la cifra de muertes por pulmón entre las mujeres haya aumentado un 76 % entre 2000 y 2014.

Además, la diferencia entre sexos también se va estrechando ya que el hábito tabáquico se está reduciendo en varones y, por tanto, ligeramente, también la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón, aunque sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres.

La mujer joven está en la diana. Un estudio publicado en la revista científica New England of Medicine en mayo pasado constata ya una mayor incidencia de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes que en varones jóvenes.

"Es necesario evitar el tabaquismo entre los jóvenes, pero también existen otras implicaciones genéticas en relación con el género", explica la doctora.

Existen tumores de pulmón que están asociados a alteraciones genéticas, las más comunes son la mutación EGFR y la traslocación ALK, y son más frecuentes en mujeres no fumadoras que en varones. La razón de esta diferencia es motivo de estudio.

La mutación más común en la mujer es la del gen EGFR y la paciente típica no suele ser fumadora. En estos casos acaba desarrollando un cáncer de pulmón del tipo no microcítico del subtipo adenocarcinoma.

También la traslocación ALK se da más en la mujer, aunque no tanto como EGFR. En este caso, afecta en torno del 60 % de mujeres, frente al 40 % de varones, y el porcentaje de fumadores que la presentan es mayor que la mutación EGFR.

"En general, se trata de un perfil de paciente entre 40 y 80 años, con alguna de esas mutaciones contra las que se dirigen los nuevos tratamientos diana que, actualmente, están consiguiendo supervivencias superiores a los tres, cuatro o cinco años", señala la también vocal de la SEOM.

Que las traslocaciones ALK sean más frecuentes en población femenina no fumadora no presupone que se excluya a los fumadores y a los varones. Así, estas alteraciones genéticas aparecen aproximadamente en un 40 % de fumadores y exfumadores, frente al 60 % de no fumadores, apunta la especialista.

"El hecho de que la mujer se incorporara más tarde que el hombre al hábito tabáquico hace que ahora, 20-30 años más tarde, estemos ante casi una epidemia como la que hemos vivido con los varones", advierte la doctora.

Además de las diferencias biológicas y genéticas, el cáncer de pulmón también marca la disparidad entre hombres y mujeres en otros aspectos.

Uno de ellos es el diagnóstico. El hecho de que el cáncer de pulmón se haya asociado tradicionalmente a hombres mayores y fumadores hace que el diagnóstico de la enfermedad se pueda demorar al no relacionarlo con síntomas respiratorios que pueden presentar las mujeres, especialmente en las no fumadoras.

