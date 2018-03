Cáncer y alimentación

Lee también

Hay que establecer 10 hechos sobre el cáncer; en primer lugar, todas las personas tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo. Estas no se hacen visible en los estudios regulares sino hasta que se multiplican y son detectadas.La ocurrencia de células cancerígenas es entre seis y 10 veces durante nuestra vida, de tal manera que el sistema de defensa de nuestro cuerpo las destruye, previniendo su multiplicación y la futura formación de tumores. Está establecido que el cáncer indica una deficiencia nutricional en la dieta de la persona, puede deberse a la alimentación o las condiciones ambientales; para superar esto, es necesario alimentarse de forma sana de tres a cuatro veces al día, incluyendo suplementos nutritivos para fortalecer el sistema inmune.La quimioterapia consiste en el “envenenamiento de las células cancerígenas” en rápido crecimiento; sin embargo, en este proceso también se destruyen células saludables en la médula ósea, el tracto gastrointestinal, hígado, corazón y los pulmones.Por lo general, los tratamientos iniciales con quimioterapia o radiación reducen el tamaño de los tumores; sin embargo, si reaparece el tumor, ya la radiación no puede ser llevada a cabo por no ejercer efecto.Cuando el cuerpo tiene demasiada carga tóxica producto de la quimioterapia y la radiación, el sistema inmune termina destruyéndose y sufriendo daños severos, lo cual implica una mayor predisposición a infecciones, de tal manera que los pacientes recibiendo estos tratamientos deben alejarse de las aglomeraciones.La cirugía sin una previa evaluación puede hacer que las células malignas emigren o se propaguen a sitios saludables no afectados.Talvez esto no guste a los lectores, pero hay alimentos saludables y hay alimentos que estimulan teóricamente su multiplicación; en otras palabras, hay que hacer cambios en el estilo de vida para prevenir el cáncer. No consuma edulcorantes artificiales, es mejor el azúcar normal en pequeñas cantidades, lo mismo que la sal, la mejor es la sal común yodada.Reemplace la leche común por la leche de soya o almendras. Yo sé que esto parece fuera de contexto; sin embargo, estoy escribiendo los resúmenes de artículos médicos serios. Es difícil quitarse ciertos hábitos, mejor comer carne blanca, como pescado, a las carnes rojas. Esta tarda más tiempo en ser expulsada y pasa más en contacto con el colon, produciendo detritos tóxicos que afectan a la mucosa colónica. No creo que la enorme población de El Salvador coma carne, así que esto es para las clases que comen bien: aliméntese con productos alcalinos, un 80 % de frutas y vegetales frescos, granos integrales y semillas. Si usted no tiene divertículos, esto crea un ambiente alcalino, de la misma manera algunos suplementos, como antioxidantes o vitaminas, son básicos para ayudar a las células exterminadoras del cuerpo a que ataquen y destruyan las células cancerígenas.