Cigarro electrónico: verdades y mentiras

En estos tiempos es raro encontrar un fumador que no quiera dejar de fumar. Los que pueden, dichosos, lo dejan de un día para el otro. Aplauso grande para ellos. Otros (la mayoría) probamos de todo: filtros, terapia psicológica, terapias de reemplazo de nicotina (TRN) como el chicle o el parche, ansiolíticos y hasta fármacos caros con efectos depresivos como el Champix. Yo fumé durante 25 años, y logré dejarlo hace ocho años gracias al cigarro electrónico. No he vuelto a tocar un cigarrillo, y mi salud ahora es comparable a la de un no fumador.

Los cigarrillos electrónicos también llamados "e-cigs" o "vaporizadores" son dispositivos de diversas formas y tamaños que calientan un líquido sin llegar a quemarlo para producir un aerosol. El líquido se compone de glicerina grado farmacéutico (50 – 70 %), propilenglicol y agua destilada (44 – 24 %), saborizantes especiales (1 – 3 %) y nicotina (0 – 3 %). Lo que sale de la punta del cigarro electrónico es técnicamente una neblina o aerosol conocido popularmente como "vapor". Es casi igual al humo artificial que se utiliza en discotecas y espectáculos, en este caso producido con la misma glicerina que se utiliza en los nebulizadores para asmáticos.

Desde que yo pude liberarme del tabaco con este maravilloso invento, mis familiares y amigos comenzaron a bombardearme con artículos y reportajes en contra del cigarro electrónico. Las críticas que he leído siempre se basan en "opiniones" de supuestos expertos, algunos sin respaldo científico y otros que citan las mismas fuentes (con conflicto de intereses) que ya han sido desmentidas científicamente. Casi siempre se enfocan en magnificar los posibles efectos negativos que pudiera tener aspirar un aerosol de glicerina, omitiendo a su conveniencia comparar eso con las fatales consecuencias de seguir fumando. Lo cierto es que existe una intensa campaña de desinformación a escala global en contra del método más eficaz para dejar de fumar que yo he conocido.

Aparte de mi propia experiencia personal y la de miles de exfumadores que han recuperado su salud gracias al cigarro electrónico, hay muchos estudios científicos serios (sin conflicto de intereses con la OMS, ni con las compañías farmacéuticas ni con las tabacaleras) que concluyen que el cigarro electrónico, si bien no se puede afirmar que sea totalmente inocuo, es mucho menos dañino que el tabaco. En contraste con lo que hacen los críticos para desinformar, el cigarro electrónico se tiene que evaluar como alternativa menos dañina exclusivamente para fumadores. Lo que interesa es el beneficio de aspirar glicerina contra el riesgo de seguir fumando.

Contrario a lo que suelen "afirmar" los críticos, está demostrado que la neblina de glicerina aromatizada que producen los cigarros electrónicos es inofensiva para terceros. Eso sostienen diversos estudios científicos, como los dirigidos por el Dr. Michael Siegel (indiscutido experto con 25 años de experiencia abogando en contra el tabaco) o los del Dr. Miguel de La Guardia (catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia, en España) que concluyeron que la insignificante concentración de nicotina proveniente de los "e-cigs" que se acumula en un lugar cerrado no constituyen un riesgo para terceros. Cabe recalcar que la nicotina es un estimulante parecido a la cafeína.

Salud Pública del Reino Unido mantiene activa una comisión de científicos y expertos en salud que investigan y revisan todos los estudios que se publican en el mundo sobre el cigarro electrónico desde hace cinco años. En su último reporte publicado el año pasado siguen concluyendo que el cigarro electrónico es cuando menos un 95 % menos dañino que el tabaco. Los gobiernos de Inglaterra y de otros países desarrollados aprueban y promueve el uso de cigarros electrónicos como método oficial para dejar de fumar. También es un hecho que en Estados Unidos los cigarros electrónicos se siguen vendiendo libremente a pesar de la poderosa campaña de desinformación. Contrario a lo que sostienen los críticos, es un hecho de fácil comprobación que la industria del cigarro electrónico no tiene nada que ver con la industria tabacalera. Son industrias independientes y en competencia directa. También se ha comprobado por medio de investigaciones de campo que la mayoría de vapeadores (así se les llama a los usuarios de los "e-cigs") ya eran fumadores, y que la mayoría de los que dejan de fumar por este método no vuelven al cigarrillo. ¡Yo no conozco un solo caso de un vapeador que se haya convertido en fumador!

La distinguida consultora de la OMS, Carmen Audera, reconoció públicamente ("Diálogo con Ernesto López" del 20 de marzo) que "el cigarro electrónico no es tabaco, que produce vapor en vez de humo, y que dicho vapor no contiene los conocidos componentes dañinos del humo del tabaco". Aunque sea menos dañino, la OMS se niega a considerarlo como alternativa para los fumadores porque "los que se cambian del tabaco al cigarro electrónico siguen enganchados a la nicotina". En otras palabras, la política de la OMS para ayudar a los fumadores de países subdesarrollados como el nuestro se puede resumir en la frase: "quit or die" (o dejas de fumar por completo o mejor te mueres fumando). Para fortalecer el control del tabaco la OMS viene a promover reformas a las leyes para aumentar los impuestos, las multas y las restricciones, incluyendo en esto posiblemente al cigarro electrónico. Lo curioso es que ese plan no ha calado en el congreso de países desarrollados como España, simplemente porque carece de apoyo popular. Me resulta chocante y contradictorio que la "ayuda para el desarrollo" que nos quieren recetar los países ricos e inteligentes (que en sus territorios permiten y hasta promueven el cigarro electrónico) consista en impulsar la política maquiavélica de la OMS. ¿Acaso por ser pobres e ignorantes no merecemos explorar otras opciones? Nos están agarrando de conejillos de indias y le están envenenando la mente a nuestros funcionarios y a nuestros profesionales de salud. A pesar de que ni el Convenio Marco de la OMS, ni nuestra Ley para el Control del Tabaco los contemplan, las autoridades del MINSAL ya le están aplicando (arbitrariamente) a los líquidos para cigarros electrónicos las mismas regulaciones que a los productos de tabaco.

Todos estamos de acuerdo en buscar opciones para reducir el tabaquismo, siempre y cuando se haga respetando el sistema jurídico, con leyes ampliamente discutidas, justas y equitativas. El cigarro electrónico tiene que considerarse como opción menos dañina para los fumadores, porque tiene un enorme potencial como instrumento de salud pública. Las regulaciones para los cigarros electrónicos deben ser diseñadas sobre la base científica de sus características, que son muy diferentes a las de los productos de tabaco. Pretender castigarlo con los mismos impuestos que el tabaco sería contraproducente y contrario al principio de proporcionalidad. Castigar a los fumadores de escasos recursos con más impuestos sin ofrecerles opciones reales sería otra canallada más. En sus esfuerzos por obstaculizar la comercialización de la mejor forma para dejar de fumar que yo he conocido, el Ministerio de Salud está cometiendo un grave error que favorece a la industria tabacalera y nos afecta a todos los exfumadores.