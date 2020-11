Cinco alimentos para bajar la glucosa en la sangre

El coronavirus Covid-19 no es la única enfermedad que afecta a una gran parte de la población global. La Organización Mundial de la Salud registra un aproximado de 422 millones de personas que padecen diabetes en todo el planeta. Este padecimiento crónico ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina y genera un exceso de azúcar en el torrente sanguíneo.

Ante la creciente presencia de este problema de salud, mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, como un esfuerzo de concientización sobre sus causas y consecuencias.

Uno de los principales métodos de prevención y tratamiento es una alimentación balanceada. Por este motivo, aquí te compartimos algunos alimentos que te ayudarán a bajar tus niveles de azúcar.

Nopales

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Hallym en Corea del Sur, el nopal interrumpe la absorción de glucosa en el intestino, por lo cual disminuye el azúcar en la sangre dos horas después de su ingesta.

Asimismo, un estudio realizado por la revista médica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics comprobó sus efectos hipoglucémicos en pacientes con diabetes tipo 2 que comieron un desayuno rico en carbohidratos. Los participantes que consumieron nopales mostraron menores niveles de glucosa en la sangre que quienes no los comieron.

Frijoles

Una publicación de Archive of Internal Medicine explica que las legumbres poseen un alto contenido en proteínas y fibra. Estos nutrientes regulan los niveles de azúcar, el colesterol y la presión arterial.

De igual manera, los frijoles alimentan a las bacterias saludables del intestino y previenen la resistencia a la insulina. Según el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y del Riñón de los Estados Unidos, esta condición está ligada a la prediabetes, ya que el páncreas ya no produce suficiente insulina para regular los niveles de azúcar en el cuerpo. Por esta razón, los expertos recomiendan una taza de frijoles u otro tipo de legumbre al día.

Frutos secos

Otro padecimiento relacionado con la resistencia a la insulina es el síndrome metabólico. La Federación Mexicana de Diabetes indica que esta enfermedad incluye alteraciones en los niveles de azúcar, hipertensión, triglicéridos altos y obesidad. A su vez, el síndrome metabólico es un factor de riesgo en el desarrollo de afecciones cardíacas y diabetes tipo 2.

Ante esta situación, existen ciertos alimentos que mejoran estos síntomas. Un artículo de The Review of Diabetic Studies concluyó que el consumo de frutos secos en personas con síndrome metabólico disminuye los niveles de glucosa hasta en un 9 por ciento, especialmente en ayunas.

Debido a su bajo contenido en carbohidratos y su aporte de grasas saludables, el azúcar en la sangre no se eleva tanto después de su consumo. Agrega nueces, almendras, pistachos, avellanas o cacahuates como snacks dentro de tu dieta.

Brócoli

Los vegetales de hojas verdes contienen componentes antioxidantes que evitan la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes. De este modo, el brócoli contribuye al control de la glucosa en la sangre si se ingiere diario por un mes, asegura una investigación de International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Por su parte, la revista médica Preventive Nutrition and Food Science demostró que el brócoli disminuye tanto las concentraciones de azúcar en el torrente sanguíneo como el daño en las células pancreáticas, encargadas de la producción de insulina.

Linaza

De acuerdo con un artículo de Journal of Dietary Supplements, las personas con diabetes que ingirieron entre 10 y 20 gramos de linaza en su alimentación diaria redujeron sus niveles de glucosa hasta en un 19.7 por ciento.

Estos efectos son causados por su contenido en fibra soluble, la cual retrasa la liberación de azúcar en la sangre y previene la hiperglucemia.

Aunque estos alimentos son favorables para tu salud, es importante que acudas a un médico especialista para que diseñe una dieta especial según tus necesidades físicas.