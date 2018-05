Cirugía endoscópica funcional de senos paranasales: 90 % de éxito

“En la actualidad todos los pólipos nasales se extraen con cirugía endoscópica”, así lo afirma el otorrinolaringólogo del Hospital de la Mujer, doctor René Guzmán Urrutia.

El especialista, quien realizó una cirugía endoscópica funcional de senos paranasales a un paciente de 54 años, en la cual Ciencia Médica estuvo presente, asegura que el porcentaje de personas que padecen esta complicación es muy alta en el país. Según datos de Mayo Clinic, los pólipos nasales son crecimientos blandos en forma de lágrimas o uvas y no son dolorosos ni cancerosos. Sin embargo, estos son provocados por inflamaciones debido al asma, a una infección recurrente, alergias, sensibilidad a algún medicamento o a ciertos trastornos inmunológicos.

Obstrucción nasal, dolores de cabeza, mucosidad, falta de olfato, presión maxilar, incapacidad para dormir y cansancio son algunos síntomas que puede presentar un paciente con pólipos nasales.

“En algunos casos los pólipos pueden confundirse con tumores y pueden afectar otros factores, no solamente la nariz”, afirma Urrutia.

Es importante conocer que los pólipos nasales afectan a personas de todas las edades, “sin embargo es más común que se presenten en adultos”, señala Urrutia.

Cirugía

“La operación se realiza totalmente sin heridas, pues es una cirugía guiada con cámaras. También es con anestesia general”, explicó el otorrinolaringólogo.

Asimismo, durante el procedimiento, el doctor compartió que para que la tasa de complicaciones sea menor y que la operación sea más completa utiliza un equipo de navegación quirúrgica. “Ese equipo es como el GPS de un carro. Usted sabe precisamente donde está con un puntero y eso permite hacer una cirugía completamente segura, permite quitar mejor la enfermedad y también hace que el procedimiento sea más rápido”, añadió.

Además, según el doctor, el navegador quirúrgico es de gran utilidad para extraer tumores, dado que “a veces los tumores pueden parecer pólipos”.

La cirugía dura aproximadamente una hora y el paciente sentirá mejoría en sus síntomas inmediatamente luego de despertar del procedimiento.

El Cancer Care of Western New York aconseja que antes del procedimiento se haga un examen físico y antecedentes clínicos. Asimismo, es importante que el paciente hable con su médico de cabecera acerca de los medicamentos que ingiere como: ibuprofeno, antiinflamatorios, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios.

También, la noche anterior a la cirugía se recomienda no comer ni beber nada después de la medianoche, por motivos de seguridad.

Urrutia comenta que la tasa de recurrencia de los pólipos es mínima, porque no solamente se quitan los pólipos porque en ese caso el paciente seguiría con el estímulo alérgico. “En este caso hacemos una cirugía funcional de los senos paranasales. No solo quitamos los pólipos, sino que dejamos las cavidades abiertas, pues de esa forma los senos quedan ventilados y éstos no se vuelven a formar”, dijo.

Respecto a los riesgos, el especialista comenta que son mínimos, incluso la persona puede regresar a su vida normal en los pocos días.

Así se descubre

La forma de detección de dicho padecimiento se realiza de principalmente por examen clínico realizado por un especialista; sin embargo, según el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid (IOM) para conseguir resultados muy precisos, se suele usar una pequeña cámara que conectada a un rinoscopio o fibroscopio se introduce por cualquiera de las fosas nasales y permite visualizar todos los pólipos que pudieran estar afectando la cavidad.

El especialista comenta que hay pacientes que incluso pueden pasar 10 o 15 años con pólipos sin presentar síntomas; sin embargo, es importante que la detección se haga de manera temprana para evitar complicaciones.

Síntomas de pólipos nasales

Obstrucción nasal

Dolores de cabeza o dolores faciales

Mucosidad

Falta de olfato

Presión maxilar

Incapacidad para dormir

Cansancio

Cambios de visión

Ronquera

Goteo nasal