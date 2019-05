Cirujano digestivo y hepatobiliar: "También puede haber tumores sin cirrosis"

El hígado es uno de los órganos principales del cuerpo humano porque tiene funciones tan básicas como de filtrar la sangre que viene sucia de bacterias y que finalmente se le envía al corazón para que la distribuya de nuevo ya limpia. Además, tiene otras implicaciones como la síntesis o producción de algunas proteínas, entre estas la albúmina, que sirve para transportar elementos de la sangre que contribuyen a la cicatrización del cuerpo.

Es por esa razón que el Dr. Ángel Henríquez, especialista en cirugía digestiva y hepatobiliar del Centro Médico Escalón, habló sobre la importancia de los chequeos médicos para una detección temprana de cualquier factor que pueda afectarlo y entre ellos los conocidos como tumores en el hígado. "Si hay síntomas, ya está avanzado", comentó el médico a Ciencia Médica.

¿Cómo detectar que estamos teniendo problemas con nuestro hígado?

Cuando un paciente ya presenta síntomas de un tumor real de hígado, quiere decir que ese tumor ya está muy avanzado, entonces para que nosotros podamos determinarlo lo mejor es identificar los factores de riesgo. (Los) principalmente involucrados en el cáncer de hígado son las famosas hepatitis, específicamente la B y C, o las personas con cirrosis hepática o endurecimiento del hígado, que la pueden provocar muchas cosas el alcoholismo, y en la actualidad otra de las causas es la obesidad. Las personas creen que la obesidad solamente provocará problemas con el corazón, pero sí puede provocar hígado graso al principio y terminar con cirrosis al igual que un alcohólico tomándose 10 cervezas al día.

¿Cuáles son los principales estudios para detectar un tumor en el hígado?

Primero un ultrasonido acompañado de los exámenes de laboratorio básicos del hígado. Unas pruebas de función hepática las transaminasas, las bilirrubinas, otra es la fosfatasa alcalina. Si en el ultrasonido aparece algún indicio de nódulo, el siguiente paso es un TAC (tomografía computarizada) dinámico. Si por algún motivo no quedamos satisfechos, damos paso a la resonancia. Y si aun así no hemos llegado a un diagnóstico por imágenes, el siguiente estudio es tomar una biopsia que puede realizarse con métodos no invasivos o los mínimamente invasivos. Ahí va a depender. Pero normalmente se puede hacer un diagnóstico solamente con los estudios de imagen y determinar el tratamiento.

¿Cuáles son los tipos de tumores que podemos encontrar?

Hay un dato bien curioso que siempre que nosotros tenemos un tumor en el hígado, lo primero que debemos sospechar es que no es primario del hígado. Es decir, que otro órgano lo ha enviado. El 98 % de los tumores del hígado se llaman metastásicos. Por ejemplo, el cáncer de colon el primer órgano al que le envía cáncer es al hígado. ¿Por qué?, porque la sangre se filtra a través del hígado. Ahora, ya hablando de tumor propiamente –que se llama carcinoma hepatocelular (HCC) o hepatocarcinoma–, si lo detectamos, ya vemos qué hacer con ese tumor. En primer lugar, si es único o si es múltiple. El tamaño, si es menor de 5 centímetros tiene bastantes probabilidades de curarse ese paciente, se le puede quitar. O 2-3 tumores que midan menos de 2 centímetros. En países como Francia se realiza el trasplante hepático apegado a los "criterios de Milán".

¿Es posible ese tratamiento en el país?

Nosotros, como no tenemos el trasplante, todavía ofrecemos el tratamiento quirúrgico de quitar el tumor. Cuando son muy grandes, voluminosos y si pueden todavía resecar para darle al paciente un tratamiento paliativo, se hace, o cuando ya son múltiples hay otras terapias como la ablación por radiofrecuencia, que son unas agujas especiales. El trasplante, que puede ser de tipo cadavérico o el donador vivo (que se le quita una porción de hígado a alguien que es compatible).

¿Qué sucede si es un tumor benigno?

Uno de los tumores benignos más frecuentes se llama hiperplasia nodular focal. A simple vista se puede confundir con el tumor maligno porque se ve catastrófico, feo... pero ahí depende mucho de la experiencia de quien ve las imágenes y si es necesario se toma una biopsia. El tratamiento siempre es necesario.

¿Quiénes son más propensos?

Según datos mundiales, es la quinta causa de muerte por cáncer más frecuente en el mundo. En México se detectan alrededor de 0.5 a 1 millón de casos por año y los países que tienen mayor incidencia son China y Tailandia. En esos países hay protocolos bien establecidos. Después de los 55 años, el riesgo es mayor y en cuanto al hombre y la mujer, el hombre es más propenso. Pero con el advenimiento de la obesidad, casi que es igual. El país ha avanzado en la medicina, ya hacemos elastografías hepáticas, un estudio especial del hígado que lo que nos mide es la fibrosis hepática.

¿Cuáles son las características que presenta el paciente?

El paciente está histérico, tiene dolor por debajo de la costilla derecha, eso se llama hipocondrio derecho, (y) puede tener aumento del perímetro abdominal. Perdida de peso. También puede haber tumores sin cirrosis. Del 75 % a 80 % de los tumores van por cirrosis, pero el resto nosotros le llamamos tumor sobre hígado sano o tumor sobre hígado enfermo. Normalmente cuando es por hígado sano tenemos que ver otros factores como el exceso de hierro, es bien raro.

¿Cuál es la probabilidad de sobrevida frente a un tratamiento?

Con tratamiento la sobrevida que se mide es de 48 meses y sin tratamiento anda entre los 12 y 24 meses. Los tumores más agresivos del sistema digestivo son el de vesícula y el de páncreas. El de hígado nos da todavía un poquito más de tiempo para hacer algo.