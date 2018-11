Combate la diabetes con estos consejos saludables

La diabetes es descrita como un padecimiento crónico que tiene, como característica principal, el aumento en los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.

Especialistas en medicina explican que aunque existen varios tipos de diabetes, en todas las clases, la glucosa no ingresa a las células y se queda estancada en el torrente sanguíneo debido a la falta de insulina, ya que el páncreas no la produce lo suficiente ola células no responden a la misma.

Por otra parte, agregan que la única forma segura de diagnosticar la diabetes es a través de un examen de sangre, el cual mide si los niveles de glucosa son mayores a lo normal.

Asimismo, destacan que algunos factores de riesgo, como consecuencia de la diabetes, están relacionados al sobrepeso y obesidad, historia familiar de diabetes, presión arterial elevada (hipertensión), niveles altos de colesterol, estrés y llevar una vida sedentaria.

Las personas que padecen de diabetes presentan síntomas como: Sed excesiva con sensación de boca seca, visión borrosa, sensación de cansancio constante sin razón aparente, deseo frecuente de orinar, apetito en exceso y pérdida de peso (aunque tengan hambre y coman más).

De igual forma, quienes sufren de "diabetes tipo 2" pueden experimentar hormigueo y falta de sensibilidad o dolores en pies y manos, según expertos.

Consejos para una vida saludable

Para combatir la diabetes es indispensable resaltar que la mejor defensa contra este padecimiento es el conocimiento. Si eres diabético deberías tomar en cuenta los siguientes consejos, que te garantizan una vida saludable: Es importante no saltarte ninguna comida, ya que esto puede provocar un cambio significativo en los niveles de azúcar en la sangre; alimentarse bien es clave y a la vez, un desafío para la mayoría de personas diabéticas.

Diseñar un plan de alimentación adecuado para tu peso también es clave. De igual forma, tener cuidado del nivel de actividad física y medicamentos, te ayudará mucho a mantener una vida saludable.

No olvides que una alimentación sana debe incluir variedad que proporcionen una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas. Al tener un peso correcto, verás que es más fácil controlar tu enfermedad.

