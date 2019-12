Comienza el 2020 chequeando tu salud

Dedicarle tiempo a tu salud es la mejor inversión para este 2020. Ya que estamos a punto de recibir un nuevo año, especialistas de la salud sugieren realizarse los debidos análisis clínicos para poder confirmar, prevenir o descartar cualquier padecimiento.

En una entrevista con Ciencia Médica, la licenciada Patricia de Portillo, jefa de Laboratorio Clínico de Hospital de Diagnóstico Escalón indicó que antes que nada para hacerse un chequeo médico primero hay que tomar en cuenta la edad de la persona.

"Después de los 25 años uno ya debería ir pensando en hacerse un chequeo que le incluya glucosa, general de orina, colesteroles diferenciados, trigliceridos, ácido úrico, creatinina y un nitrógeno uréico porque son los que le van a ayudar a evaluar todo su sistema y decirle al médico cómo está usted en ese momento, de salud", explicó De Portillo, no sin antes aclarar que si bien es cierto es fundamental hacerlos hay que esperar un poco para evitar que los valores reales, se alteren y den un falso indicador.

"Lo ideal y lo prudente es que sí se realicen al iniciar el año, pero tampoco en los dos primeros días del año, porque venimos de hacer un gran desorden alimenticio, venimos de las fiestas y todo. Lo ideal es ya pasados unos cinco días y hacernos un buen chequeo médico", comentó.

General de heces:

Muchas veces no sentimos molestias pero según la especialista podemos andar pequeños comensales dentro de nuestro intestino, que a la larga nos van a generar problemas gástricos. "Entonces, uno a veces piensa ‘¡ay! me dio agruras, ¡ay! me dio esto’ pero pueda ser que tengamos parásitos y por eso es que nos estemos sintiendo de esa manera", explicó.

Hemograma:

"Es muy importante porque a veces uno dice ‘siento mareo, me siento débil’ pero realmente no sabe cómo anda su hemoglobina". El nivel de hemoglobina debe de andar en un nivel óptimo. No menor de 12 gr/dl en la mujer y no menor de 14 gr/dl en el hombre.

"Bien importante venir con un ayuno de 12 a 14 horas, no menos de 12, no más de 14 para que tenga un buen resultado", dijo la especialista.

Lo más importante es hacerse un chequo básico por lo menos una vez al año con (glucosa, colesteroles diferenciales, creatinina) que son los más básicos, si uno quiere cuidar su bolsillo. Pero si uno quiere saber más de su salud, tenemos diferentes tipos de chequeos como el ejecutivo completo que lleva hasta un marcador tumoral”.

Patricia de Portillo, Jefa de Laboratorio Clínico de Hospital de Diagnóstico Escalón

General de orina:

Para este es fundamental una buena asepsia para este examen. La mejor muestra es la primera orina de la mañana. Si se va a hacer durante el día hay que retener la orina por lo menos unas tres horas dentro de la vejiga para poder dar una buena muestra porque lo que se trata es de valorar cómo está funcionando el sistema renal.

Triglicéridos:

¿Qué nos permite medir? y ¿por qué son importantes?

Mide los triglicéridos que son parte de las grasas del organismo que deben mantenerse menor de 150 mg/dl. Es lo ideal en un estado normal de salud. Cuando uno los tiene altos puede dar ciertos síntomas. Hay pacientes que dicen que se sienten mareados, que les duele mucho la cabeza, que al caminar sienten que se les mueve la tierra y es porque se les está aumentando los triglicéridos, explicó la licenciada.

"El problema de los triglicéridos no es tanto que nos vaya a dar un infarto del miocardio sino que el problema del triglicérido alto es que nos va a afectar páncreas. Puede dar una pancreatitis y sin darnos cuenta", agregó.

"Hay personas que pueden andar 2000 de triglicéridos y andan caminando bien tranquilos pero el problema es que como nunca se los han chequeado, no saben el riesgo que conlleva", ahondó.

Glucosa:

Mide los niveles de glucosa en la sangre. "Para todas aquellas personas que no queremos aceptar que tenemos un problema de azúcar realmente el que una glucosa nos diga que está entre 100 mg/dl y 115 mg/dl nos dice que ya estamos prediabéticos, pero también hay un examen que es un marcador y este es la hemoglobina glucosilada, ella nos va a ayudar a tener un diagnóstico temprano en una diábetes y pueda ser mejor tratada", dijo.