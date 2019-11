¿Cómo conseguir erecciones fuertes (y cómo mantenerlas por más tiempo)?

El pene es la parte más temperamental del cuerpo masculino. Cuando lo quieres duro y fuerte, puede rebelarse y ablandarse. Y cuando finalmente logras una erección decente, terminas eyaculando rápidamente.



Responde pobremente al alcohol, incluso cuando hay excitación. Y decide levantarse en los PEORES momentos del día. Así como van las cosas... ser hombre puede ser algo muy frustrante.

Según un estudio publicado por el Diario Americano de Medicona, el 85% de los hombres entre 20 y 39 años de edad no tiene problemas para tener y mantener una erección. Eso quiere decir que el 15% de los hombres no tienen la misma facilidad para mantenerse excitados. Y, ¿qué se puede hacer al respecto?

Anillo vibrador

¿Sabías que un anillo vibrador puede ayudarte a mantener una erección? Este juguete ayuda a que la sangre se quede en el miembro. Además previene la fuga venosa, una forma de disfunción eréctil donde la sangre uye hacia el pene, pero tiene problemas para permanecer ahí.

Pon atención a lo que comes

Foto retomada de Eme de Mujer/El Universal de México

Según WebMD, hay investigaciones que demuestran que los alimentos dañinos para el corazón también son malos para el pene, porque ambos órganos dependen de una buena circulación sanguínea para funcionar correctamente.

La dieta mediterránea, que incluye fruta, granos, grasas saludables, aceite de oliva y vegetales, es la más recomendada. Además, se ha demostrado que esta dieta mejora la función sexual.

Dale al gym

Oh, maravilloso dios del Cardio. La circulación sanguínea es clave para tener buenas erecciones, y no hay nada mejor para estimularla que el ejercicio aeróbico. No sólo te ayuda a estar en forma, sino que también construye óxido nítrico, el cual mantiene las erecciones.

Bye, bye cigarro

Un estudio de la Universidad de Kentuchy descubrió que los hombres no fumadores reportan una mejor vida sexual. Esto es en parte porque el cigarro es causa de impotencia, y hay evidencia cientíca que muestra que fumar afecta la fortaleza y el tamaño de las erecciones.

Éntrale al café

Aunque el cigarro mata tus erecciones, resulta que el café puede mejorarlas. Según un estudio de la Universidad de Texas, los hombres que toman 2 o 3 tazas de café al día, tienen menos probabilidades de sufrir disfunción eréctil.

¿Una vasectomía?

Si has decidido no tener más hijos, puedes considerar una vasectomía. El riesgo de embarazar a alguien pueden ser una GRAN fuente de ansiedad para un hombre, especialmente si ha tenido problemas con ello en el pasado.



Y la ansiedad, por ende, puede causar problemas de erección. Por fortuna, la vasectomía es una opción gratuita en muchos lugares de la Ciudad.

Foto retomada de Eme de Mujer/El Universal de México

Checa tus niveles de testosterona

Los niveles bajos de testosterona no afectan directamente los mecanismos involucrados para tu erección, pero sí afectan tu libido. Si has notado que tu deseo sexual ha disminuido, lo ideal es que lo cheques con tu médico primero.

Camina más

Un estudio reciente descubrió que las personas que caminan más tienen menos problemas de erección, que los hombres sedentarios. Recuerda, entre más sano seas y más ejercicio hagas, más flexible será tu pene.

Bosteza mucho

Bostezar y tener una erección son prácticamente lo mismo. Ambas acciones son controladas por un químico llamado óxido nítrico.

Cuando se libera en el cerebro, puede viajar a las neuronas que controlan la respiración, o a los vasos sanguíneos que alimentan al pene. Y, a veces, puede hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Así que puedes bostezar de vez en cuando durante el día para preparar las vías neuroquímicas que provocan erecciones buenas y fuertes.

Duerme bien

Tu pene necesita dormir. Cada noche, mientras duermes, tienes erecciones de 3 a 5 horas. Y seguramente lo has notado cada vez que te despiertas para ir al baño. Esas erecciones no están ahí nada más porque sí. Funcionan para recargar al pene, mantenerlo bien nutrido con sangre oxigenada. En teoría, entre más erecciones nocturnas tengas, más exible es tu tejido eréctil.