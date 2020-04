¿Cómo deshacerse de las hormigas en casa sin usar químicos nocivos?

Ser invadido por hormigas pude ser muy molesto o inquietante, pero ello no implica que tengas que exterminarla con productos químicos nocivos. Toma nota de estos repelentes naturales

Ser invadidos por insectos es muy desagradable. Las hormigas son una plaga muy difícil de erradicar y es muy común que estos bichos aparezcan cuando las temperaturas son altas. Llega la primavera y comenzamos a ver a estos insectos tanto en nuestro jardín, en la cocina o en nuestros dormitorios. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Qué las atrae? ¿cómo las podemos eliminar?

Las estaciones de primavera y verano son los momentos propicios del año para que estos animales se alimenten y puedan reproducirse. Nuestras casas son una gran fuente de alimento para las hormigas porque están llenos de residuos alimenticios.

Esta situación pude ser muy molesta o inquietante, pero ello no implica que tengas que exterminarla con productos químicos nocivos que incluso te pueden dañar a ti, a tu familia o a tus mascotas.

En esta nota te vamos a dar una serie de recomendaciones para ahuyentar naturalmente a estos insectos sin que nadie resulte dañado en el proceso.

¿QUÉ HACER CON LAS HORMIGAS?

VINAGRE Y AGUA

El vinagre es un recurso muy utilizado para mejorar el sabor de los alimentos, pero también funciona para ahuyentar a las hormigas, ya que detestan el olor.

Para usarlo de forma efectiva debes hacer una mezcla agregando la misma cantidad de agua que de vinagre y seguidamente hay que sumergir varias esponjas en dicha mezcla. Coloca las esponjas sobre platos pequeños y distribúyelos por toda la casa, especialmente por las zonas de paso de las hormigas. En poco tiempo verás como se va reduciendo el número de hormigas hasta llegar a desaparecer.

TALCO EN POLVO

El talco actúa como repelente de las hormigas. Una buena idea es echar este polvo por las zonas de paso de las hormigas dentro de tu casa.

Es muy común ver la ruta que siguen las hormigas para llegar a tu hogar, porque suelen ir y venir por el mismo camino y puedes topar con ellas durante el trayecto. Esparce polvos por donde suelan pasar las hormigas y harás que entren muchas menos en tu casa, ya que las ahuyentará.

HOJAS DE MENTA

Las hojas de menta son otro buen aliado contra las hormigas, tan sólo tienes que dejar hojas en las zonas por donde no quieres que estén las hormigas y se irán rápidamente.

ZUMO DE LIMÓN

En general los cítricos son enemigos de las hormigas. Puedes exprimir un par de limones y echar el zumo en un bote de spray para rociar con limón los suelos, no sólo ahuyentará a las hormigas, sino que servirá como un potente aromatizante casero.

AJO

El ajo también sirve como repelente para las hormigas y para otros insectos. Debes triturar un par de cabezas de ajo, echarlo en un bote de spray y añadir agua. Deja la mezcla reposar un par de horas para que el agua adquiera bien el olor del ajo.

NARANJA

Si haces zumo por las mañanas para desayunar y tienes hormigas en tu casa, puedes conservar la cascara de naranja para colocarla por el exterior e interior de la vivienda. Si las dejas en el exterior seguramente atraigas a más mariposas a tu jardín.

También puedes triturar las cáscaras y colocar pequeñas porciones en el camino de paso de las hormigas, es habitual que recojan los trocitos y se los lleven con ellas al hormiguero. Si hacen esto, la naranja desprenderá una sustancia que resulta tóxica para las hormigas y esto hará que abandonen su hormiguero buscando un lugar mejor.

BICARBONATO Y AZÚCAR

Mezcla en un bol bicarbonato y azúcar en partes iguales y échalo en las zonas de paso de las hormigas.

Esta mezcla desprende una sustancia que resulta tóxica para las hormigas, por lo que se alejarán de ella en cuanto la detecten, por ello es un método que suele funcionar de manera muy efectiva.

HARINA DE MAÍZ

Al parecer, la harina de maíz también es efectiva contra una invasión de hormigas. También se debe esparcir por el camino habitual de los insectos.

CANELA

Ya sea en polvo o en aceite, la canela también sirve para alejar a las hormigas de una zona determinada. Algunas personas la usan en combinación con clavo.

VASELINA

Se puede aplicar un poco de vaselina en aquellos objetos a los que las hormigas se suben (por ejemplo, los tarros de azúcar), o proteger las alacenas colocando vaselina en sus bordes.

GRANOS DE CAFÉ

Poner algunos granos en las grietas de donde puedan surgir las hormigas las hace huir, quizá por el olor, que las perturba.

PIMIENTA

La pimienta negra y roja en polvo, mezclada con un poco de agua, es un buen remedio para ahuyentar a las hormigas que han invadido tu hogar. Puedes rociarla con un atomizador.

¿CÓMO EVITAR QUE LAS HORMIGAS APAREZCAN NUEVAMENTE?

Una vez que has conseguido eliminar las hormigas de tu casa, debes cuidar de que no vuelvan a aparecer. A continuación, te citamos unos consejos muy importantes que debes seguir para evitar que vuelvan:

Limpia: tener la casa bien limpia hará que las hormigas no se sientan interesadas por estar en nuestro hogar. Si libras la cocina de restos de alimentos, de migas de pan, etc., no tendrán acceso a comida fácil.

Usa repelentes: puedes usar repelentes naturales como los que te hemos mencionado, aunque también puedes usar los químicos. Tan sólo tienes que rociar las entradas de la casa, puertas, ventanas y cualquier otro lugar por el que puedan entrar las hormigas.

Sella agujeros usando silicona o yeso: así evitarás que las hormigas puedan quedarse en esos huecos e incluso establecer nidos.

CONSEJOS PARA DESINFECTAR LA COCINA Y ELIMINAR LOS GÉRMENES

DESECHA

Empieza por desechar empaques, botellas, envases que no ocupas y no les darás uso. Aprovecha para verificar si alimentos que tienes almacenados aún sirven para su consumo, de lo contrario, no los sigas guardando.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Lava las superficies con agua tibia limpia y jabón para quitar el polvo y la suciedad. Luego desinfecte las superficies con cloro de uso doméstico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan nunca mezclar cloro con amoníaco, ni con ningún otro producto de limpieza.

Usa botas y guantes de goma o de otro material no poroso, y protección para los ojos.

Trata de no aspirar los vapores del producto.

Si usa productos de limpieza adentro, ventila.

LA ESPONJA LAVA VAJILLA ES LA MÁS CONTAMINADA

Un estudio alemán reveló que es el estropajo o esponja de lavar trastes alberga más bacterias que el inodoro.

Las esponjas de cocina representan los mayores reservorios de bacterias activas en toda la casa, teniendo la segunda carga más alta de coliformes después de las trampas de drenaje.

Se recomienza reemplazar las esponjas cada semana para reducir el riesgo que representan.

NO PROPAGUES MICROBIOS

Evita la propagación de microbios a través de las manos. Lávate las manos frecuentemente y sobre todo en estos momentos:

Antes, durante y después de preparar cualquier alimento.

Después de manipular carne, aves, pescado o huevos crudos.

Antes de comer.

Después de tocar la basura.

Después de limpiar los mesones con un trapo u otras superficies con sustancias químicas.

Después de tocar a las mascotas o manipular sus alimentos o golosinas.

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.