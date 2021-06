¿Cómo los zancudos infectados con la bacteria Wolbachia puede reducir la transmisión del dengue?

La Wolbachia, es el nombre de una bacteria con la que se ha infectado a mosquitos Aedes Aegypti como parte de un ensayo clínico que incluye su liberación en comunidades y que ha demostrado reducir la transmisión de casos de dengue.

Este método también ha sido llamado Wolbachia, por la bacteria utilizada y se introduce en los mosquitos que son portadores del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

"Estos mosquitos portadores de Wolbachia son liberados en áreas donde los virus transmitidos por mosquitos son endémicos. Una vez que son liberados, los mosquitos portadores de Wolbachia se cruzan con los mosquitos silvestres. Con el tiempo, el porcentaje de mosquitos portadores de Wolbachia crece hasta permanecer elevado sin necesidad de más liberaciones. Este método autosostenible ofrece una solución segura, efectiva y de largo plazo para reducir la carga de estas enfermedades", informó el World Mosquito Program, una iniciativa sin fines de lucro liderada por el profesor Scott O`Neill de la Universidad Monash de Australia.

Foto: cortesía

El método ha conllevado años de investigación de laboratorio y pruebas de campo y el programa está presente en once países.

Los últimos resultados del ensayo "Aplicación de Wolbachia para eliminar el dengue" realizado por el World Mosquito Program de la Universidad de Monash y la Universidad Gadjah Mada en Indonesia realizado en una ciudad de ese país, Yogyakarta, indica que el método logra una reducción del 77% en la incidencia de dengue y del 86 % de hospitalizaciones en los cuatro serotipos de dengue. Estos fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine este jueves.

Foto: cortesía

Los lugares donde se hicieron liberaciones de mosquitos infectados cubren un área poblada por unos 2.5 millones de personas. En Yogyakarta se tenían en promedio unos 14 mil casos de dengue y 2,000 hospitalizaciones anuales y luego de Wolbachia estas redujeron a 4,500 en un período total de cinco años.

"El resultado tiene implicaciones significativas para el 40 % de la población mundial que está en riesgo de contraer dengue", aseguró Wolrd Mosquito Program.

Además de Indonesia, se han realizado proyectos piloto desde 2015 en diversas ciudades países de Latinoamérica como lo son Niteróibi en Brasil; Medellín, Bello, Itaguí y Cali en Colombia y La Paz en México.

"En Colombia no se han reportado nuevos brotes de dengue desde que se llevaron a cabo las liberaciones de mosquitos con wolbachia", aseguró el Programa.

Foto: cortesía

“Este estudio comprueba que estamos frente a una metodología revolucionaria que puede reducir dramáticamente la incidencia de dengue y otras enfermedades en el continente americano. Estamos optimistas de que en los próximos años lograremos reducir dramáticamente el dengue en la región”, dijo Janina Khayali, Directora Regional para el continente americano del World Mosquito Program (WMP).

Según datos del Programa, unos 400 millones de casos de dengue se registran cada año en 129 países afectados, El Salvador entre estos, donde se reportan en promedio 20 mil casos al año y el gasto es de $10 millones.

De acuerdo con boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de El Salvador, en 2019, los casos sospechosos de dengue superaron los 27 mil; sin embargo, en 2020, año marcado por la pandemia y saturación de hospitales por el covid-19, el número de sospechosos de dengue que asistieron al sistema de Salud fue de más de cinco mil.