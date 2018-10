¿Cómo "recuperar" el seno perdido luego de un cáncer?

Además del desgaste físico y psicológico al que se ven sometidas las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno durante su enfermedad y tratamiento, también deben enfrentar el cambio en su imagen corporal. Más allá de la caída del pelo y del aumento de peso, deben enfrentar la posibilidad de que uno o los dos senos sean extirpados parcial o totalmente.

¿Cómo voy a lucir sin ellos?, ¿cómo me voy a sentir cuando me mire al espejo?, ¿cómo reaccionarán los otros? son algunas de las preguntas que se hacen miles de mujeres frente a una mastectomía.

Esta cirugía se hace como medida preventiva frente al cáncer o como parte del tratamiento, depende del tipo de tumor cancerígeno que se presente y del diagnóstico y tratamiento recomendado por el oncólogo.

En general, todas las pacientes que han perdido uno o los dos senos son candidatas a un proceso de reconstrucción mamaria.

Una vez realizada, la probabilidad de reconstruir los senos es una opción, que debe ser tomada con la asesoría del médico tratante y el acompañamiento de un buen cirujano plástico.

De acuerdo con cifras reveladas en Estados Unidos, el número de mujeres que optan por reconstruir los senos ha ido en crecimiento en los últimos años y en 2014 alcanzó el 69 %, pero paralelamente, y también en ese país, ha surgido el movimiento Going Flat (Quédate plana), que las invita a optar esa alternativa.

Otras opciones para ellas

En Colombia es común que muchas sobrevivientes de cáncer no puedan acceder a una cirugía de reconstrucción por razones que van desde factores económicos, pasando por causas médicas y hasta decisiones personales que las mantienen alejadas de los quirófanos, pues prefieren que las dejen, como ellas mismas dicen, "planas".

Según cálculos de expertos de la Liga Contra el Cáncer, el 10 % de las mujeres mastectomizadas no tiene la opción de la reconstrucción del seno. Para ellas, por ejemplo, existen las prótesis externas: un sostén especial que lleva incorporada una prótesis, de quitar y poner.

"Una prótesis externa puede incidir positiva y significativamente en la vida de una sobreviviente".

El doctor John Alberto Marulanda, asesor médico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, asegura que estas inciden positiva y significativamente en la vida de las sobrevivientes que no pueden acceder a una reconstrucción de seno. "Al tener un dispositivo que permite reemplazar el volumen perdido, la paciente va a tener una rehabilitación emocional más rápida y va a lograr una integración social muchos más completa".

El doctor Marulanda afirma que las prótesis "deben cumplir unos requisitos de elaboración y sanitarios específicos para que no afecten la piel de la paciente". Es fundamental, por ejemplo, que no tengan costuras o materiales que puedan lesionar las zonas intervenidas.

En Colombia, la Liga lidera una campaña para ayudar a pacientes de bajos recursos económicos a optar por una de estas prótesis externas que lamentablemente no son cobijadas por el sistema de salud y que no todas pueden pagar.

Las mujeres también han empezado a optar por los tatuajes y la pintura corporal que convierte el área en el que estaban los senos en una especie de lienzo.

"La imagen corporal se ve afectada"

"Las mujeres con cáncer de seno no solo tenemos miedo de morir, también tenemos miedo de cómo quedaremos tras el tratamiento. La enfermedad nos genera desajustes emocionales que afectan significativamente nuestra imagen", dice Vicky Cardona, una abogada que fue diagnosticada hace apenas tres meses con cáncer de mama.

El cáncer ha estado muy presente en su familia: a su mamá, quien ya falleció, le dio cáncer de seno, se recuperó, y 12 años después le apareció en el otro; tiene una hermana sobreviviente, su padre murió de cáncer gástrico y sus otras dos hermanas han tenido cáncer de piel.

"Aunque está convencida de que el seno que perdió no la define como mujer, no está dispuesta a que la vean mutilada".

Con cercanía con la enfermedad ella no dudó en aceptar la mastectomía y la reconstrucción de su seno. Sin embargo, los resultados aún no han sido los que ella y su médico esperaban. Su cuerpo está rechazando la reconstrucción. Si la piel no reacciona pronto, tendrá que ser sometida a una nueva intervención, pero esta vez para retirar lo que le pusieron para darle forma al seno.

En caso de que esto suceda, asegura que recurrirá a una prótesis externa porque, aunque está convencida de que el seno que perdió no la define como mujer, no está dispuesta a que la vean mutilada.

Es enfática al afirmar que no es una cuestión de vanidad: "Emocionalmente es muy duro escuchar cuando a uno le dicen que tiene cáncer, pero también es muy duro sentirse diferente. Tener algo ahí le permite a uno superar la impresión y sentirse más normal. Hoy, después de lo que he vivido, no sé si me sometería a la reconstrucción u optaría de una por una prótesis externa. Es una decisión que a muchas se nos dificulta tomar".