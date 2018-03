¿Cómo saber si necesitas adelgazar?

Lee también

Tienes el colesterol alto y cada vez te queda más apretada tu ropa preferida. El sobrepeso puede a la larga generar diferentes enfermedades, como inflamación de diferentes órganos que llevará a una diabetes, enfermedades del corazón o varios tipos de cáncer.El adelgazar muchas veces disminuye o revierte estos problemas de salud. Un índice de masa corporal normal está entre 25 % y 31 % de la grasa de una mujer. Si estás por encima de este límite, necesitas bajar de peso.Otros indicadores más allá de pesarte son:TU PESO NO TE PERMITE HACER EJERCICIOEl hacer ejercicio es vital para que tu cuerpo funcione adecuadamente, pero si has notado que te cuesta hacerlo, es sinónimo de que debes adelgazar.RONQUIDOSSi eres capaz de despertar a todos con los ronquidos, puede ser un indicio de sobrepeso, puesto que la grasa corporal puede estrechar las vías respiratorias y dificultar la respiración.TE SIENTES CANSADA TODO EL TIEMPOPuede que te sientas cansada de vez en cuando y te dé pereza ir al supermercado, pero si esto sucede a diario y sientes que tu energía se va, debes perder esos kilos de más.COMERTE AL MUNDO TÚ SOLASi tienes hambre a todas horas, puede ser que no estés comiendo los alimentos correctos y saludables que mantienen lleno el estómago.ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCEREl exceso de grasa puede producir exceso de estrógenos, que están relacionado con el cáncer de mama y otros tipos de hormonas que pueden promover el crecimiento del tumor. Un historial familiar de cáncer puede aumentar tu riesgo de padecer la enfermedad desde el primer movimiento.Si cumples con algunas de estas señales, debes empezar a tomar en cuenta una dieta adecuada que te ayude a adelgazar.