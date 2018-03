Lee también

Es probable que en algún momento de tu vida hayas conocido a una persona que está obsesionada con la salud, por lo que siempre piensa que está enferma. La realidad es que padece de un trastorno mental.La hipocondría es una afección psicológica donde la persona piensa que padece de alguna enfermedad grave, o exagera los síntomas de un malestar. Estos pensamientos les producen ansiedad o depresión.Por el momento se desconoce la razón de este trastorno, aunque varios especialistas aseguran que la hipocondría puede desarrollarse después de una enfermedad muy grave y traumática.¿Cómo identificarlo?Las personas que padecen de esta patología se preocupan excesivamente de cualquier tipo de enfermedad, lo que los lleva a tratar de identificar cada uno de los síntomas o signos de un malestar.Pero todas estas preocupaciones se alivian cuando consultan con un médico quien les realiza las pruebas y confirma que no la padece. Sin embargo, este no es el fin de este trastorno ya que con el paso de los meses vuelve a “existir” una nueva enfermedad.Los expertos aseguran que la mayoría de los hipocondríacos llegan a experimentar síntomas como: sudor excesivo, heridas pequeñas, tos, aumento del ritmo cardíaco, entre otras.¿Cómo tratar con un hipocondríaco?Son muy inseguras de sí mismas, y utilizan la enfermedad como una manera de llamar la atención de sus seres queridos. Este trastorno mental empeora cuando los demás le siguen la corriente o llegan a sentir preocupación.Están tan seguros de tener cierta enfermedad que se convierte en una obsesión, lo que los lleva a vivir por y para determinar que la padecía.Usualmente el paciente hipocondríaco siente que su enfermedad no tiene cura, lo que ocasiona que se deprima y angustie.Es muy común que debido a la “enfermedad”, el hipocondríaco pida baja laboral, lo que genera un deterioro en su vida social.El principio puede resultar bastante molesto lidiar con un hipocondríaco debido que es muy obvio que la enfermedad está en su imaginación. Se debe hablar y escucharlos sin importar que sea mentira mostrando interés.Intenta apoyarlos, pero no con tanta preocupación como ellos creen, ya que empeorará su malestar. Es muy importante tratar de no mostrar mucha importancia. Muestra empatía, muchos de los hipocondríacos que “sufren” una enfermedad llegan a sentir muchos males. Se debe mostrar compresión sin alimentar su obsesión.