Comprensión de la migraña para afrontar su impacto social

Esta enfermedad afecta el entorno social y familiar. Así lo pone de manifiesto un estudio que ha analizado el impacto de la migraña de los padres en las actividades sociales y familiares de sus hijos.La migraña es una enfermedad incapacitante no solo por la intensidad del dolor de cabeza, sino por todos los síntomas que la acompañan, como la fotofobia (cuando la luz produce molestia), la sonofobia o las náuseas.Cualquier actividad hace que el dolor se incremente, y meterse en la cama con la luz apagada parece ser la mejor opción durante una crisis, las más incapacitantes suponen entre un 20 % y un 30 % de los episodios, según declara el doctor Jesús Porta-Etessam, jefe de la Sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.Un estudio titulado “Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes Study (CAMEO)”, realizado por Allergan, ha analizado los aspectos de la incapacidad que produce la migraña, que puede afectar el entorno laboral, social y familiar de quienes la padecen.“En nuestro país, desgraciadamente, no hay una conciencia social que entienda que la migraña es una enfermedad incapacitante”, señala Porta-Etessam, también director del área de cultura de la Sociedad Española de Neurología (SEN).Según este estudio, presentado en el Quinto Congreso Europeo de Migraña en Glasgow, Escocia, las personas con migraña tienen más posibilidades de padecer dolor de cabeza incapacitante si experimentan depresión y ansiedad.De acuerdo con el doctor Porta-Etessam, la propia incapacidad que produce el dolor facilita la aparición de la depresión, pero también es probable que influyan aspectos genéticos o la alteración de los neurotransmisores, que se produce cuando se cronifica la migraña.“Cuando un paciente mejora con tratamiento preventivo y se le quita el dolor de cabeza, en muchas ocasiones la depresión también desaparece”, afirma.