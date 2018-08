Con la mirada puesta en la detección y prevención del Alzheimer

Los primeros síntomas de esta enfermedad son dificultades de memoria y modificaciones del comportamiento y del humor, y es incurable y terminal. El paciente que la contrae suele hacerlo a partir de los 65 años, incluso el incremento de padecerla es del 50 % en personas mayores de 85.

El gasto económico que supone esta enfermedad es de 818 billones de euros, siendo el gasto por paciente de entre 27,000 y 37,000 euros anuales.

Recientemente se ha celebrado en Chicago la Alzheimer’s Association International Conference (AAIC). Es la reunión más importante en lo que al Alzheimer respecta y ahondan en la prevención y el retraso en la prevención del Alzheimer. No solo es importante a nivel científico, sino también a nivel social, ya que, por ejemplo, mientras la primera investigación sobre el cáncer data de 1920, la pionera sobre el Alzheimer fue en 1980.

Al congreso llegó el doctor José Molinuevo, y dijo a Efe Salud las investigaciones que están realizando.

Con 47 millones de personas en el mundo padeciendo esta enfermedad, en la AAIC se presentó un proyecto internacional: un novedoso programa de prevención primaria. El doctor explica: "Los ensayos de prevención primaria van dirigidos a gente sana y con aproximaciones multimodales, incluyendo dieta, ejercicio físico y, en ocasiones, algún tratamiento adicional". Con esta aproximación también se intenta prevenir la enfermedad, que supone la mayor causa de discapacidad entre los mayores, que llega, incluso, a provocar la pérdida del habla, incontinencia o depresión.

"El programa Generation es un programa internacional que consiste en un ensayo clínico. Va dirigido a personas que no presentan síntomas pero que tienen riesgo genético de desarrollar esta enfermedad", expone el doctor Molinuevo. Este programa trabaja en el ámbito de la prevención secundaria, es decir, tratar de ‘frenar’ el desarrollo de la enfermedad en personas que ya tienen síntomas, explica Molinuevo. El proyecto de prevención está impulsado por Novartis, Amgen y el Instituto Banner de Alzheimer. Tienen una fuente observacional de personas completamente sanas: "Tenemos un grupo de personas sin ningún tipo de síntoma cognitivo, pero en los que también identificamos presencia de marcadores".

Aunque hay avances en la lucha contra el Alzheimer, no hay tratamientos para esa fase en la que la enfermedad no se manifiesta, ya que solo están aprobado aquellos dirigidos a la demencia leve, que consiste en la pérdida de memoria y la desorientación temporal espacial: "El programa Generation va dirigido a personas que no presentan síntomas, pero que tienen alto riesgo genético de padecerla", apunta el experto.

Es internacional y colaboran diferentes entidades. Con este programa lo que se hace es un análisis genético sobre el significado de este resultado. Aquellos que tienen una dotación genética concreta son invitados a participar en este ensayo de prevención.

