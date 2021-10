Conozca las ventajas y desventajas de dormir con su mascota

En las últimas décadas las mascotas han cobrado mayor importancia en la dinámica familiar, incluso los ‘amigos de cuatro patas’ se han convertido en la mejor compañía de muchos.

En ese sentido, una de las dudas más frecuentes es si es bueno, o no, que las mascotas duerman con sus dueños, frente a lo cual los expertos anotan varias recomendaciones, entre las que destacan la higiene de los animales y los posibles riesgos que pueden representar para una persona que sea alérgica, por ejemplo.

Según le dijo la veterinaria Marcela Reissis al medio 'Clarín', ni la raza ni el tamaño del animal parecen ser los factores determinantes a la hora de decidir si es arriesgado dormir con una mascota, ya que lo más importante es el temperamento y estabilidad emocional del animal.

Algunos animales de gran tamaño pueden adaptarse mejor a las condiciones de la familia, ser sumisos y encantadores, y otros pequeños pueden confundir los roles, lanzar mordidas, ladridos o arañazos, convirtiéndose en un peligro potencial tanto para niños como adultos.

No obstante, no se desconocen los beneficios emocionales que pueden traer las mascotas para los menores, quienes se encariñan con ellas y pueden verlos como un miembro más de la familia, dándoles sensación de seguridad a la hora de conciliar el sueño, afirma el médico pediatra Luciano Guido Vizcay, presidente de la Asociación Médica del Hospital Alemán al mencionado medio argentino.

'Vetoquinol', una de las compañías internacionales más importantes en salud animal, aseguraa través del portal especializado 'My Happy Pet' que uno de los beneficios de dormir con las mascotas es que tiene efectos terapéuticos, ya que los animales aumentan la sensación de bienestar y disminuyen el estrés.

Otro de los factores a tener en cuenta, de acuerdo con Reissis, son las condiciones de higiene tanto de perros como de gatos, pues es claro que dormir con ellos puede ser un foco de transmisión de enfermedades, razón por la cual se recomienda mantener a los ‘peludos’ al día con vacunas, por el bienestar de los animales y sus dueños.

Solo se debe compartir la cama con el animal en caso de estar seguro de que no tiene enfermedades contagiosas, si no tiene pulgas, garrapatas, sarna u otro padecimiento.

Al respecto, el portal 'My Happy Pet', agrega que "los perros pasan mucho tiempo en la calle acumulando suciedad y bacterias", razón suficiente para cuidar la higiene de los caninos en todo momento.

Uno de los consejos, además del baño regular para mantener el pelaje limpio y evitar malos olores, es asear las patas del animal con toallas húmedas, sobre todo antes de entrar a casa.

Asimismo, las condiciones de salud de los miembros de una familia son determinantes a la hora de tener una mascota, ya que si alguno sufre de alergias no es recomendable llevar un ‘amigo de cuatro patas’ al hogar, según Carlos Eduardo Olmos Olmos, alergólogo e inmunólogo del Centro Médico de la Sabana, le dijo a EL TIEMPO.

De hecho, los expertos tampoco sugieren que las mujeres embarazadas duerman con una mascota, tampoco las personas que tengan defensas bajas o tomen cierta medicación, le dijo el médico clínico Esteban Chilelli, del Sanatorio Modelo de Caseros, a el medio de comunicación 'Clarín'.

Por otra parte, una de las desventajas de dormir con las mascotas es que las mascotas puedes despertar a sus dueños durante la noche. El Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Mayo ha publicado varios estudios al respecto, en donde al menos la mitad de los encuestados asegura tener un sueño menos eficiente por esta razón.