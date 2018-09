Copa menstrual: ¿Qué es? ¿Cómo se usa?

La copa menstrual es un depósito flexible y reutilizable, elaborado de material hipoalergénico, que sirve para recoger los fluidos del período menstrual. Se coloca en forma de "C" en la parte inferior de la vagina. Al colocarla se debe pasar el dedo índice alrededor de la copa para verificar que se abrió y se encuentre en la posición correcta.

Se puede colocar en el inodoro, de pie o en la posición que resulte más cómoda para la mujer. Además, es importante que no quede tan cerca de la vagina dado que puede resultar incómoda. Es importante que en cada momento que se manipule la copa, la mujer tenga las manos completamente limpias.

Asimismo, luego de ocho a 10 horas, la copa menstrual debe ser retirada halando la parte inferior con mucho cuidado, para no derramar la sangre. Algo muy importante es su correcta higiene, la cual se puede realizar hirviendo la copa en una olla especial con agua con sal o vinagre o lavándola con jabones específicos.

"En teoría una mujer menstrua en cada ciclo de 80 a 100 ml. En este caso, hablamos que las mujeres que utilizan la copa menstrual tienen menstruaciones normales, dado que hay mujeres que poseen diversas patologías donde su uso no aplica", expresó el ginecólogo y obstetra doctor Allam Flores. Entre las patologías que menciona el especialista destacan fibromas que modifican la anatomía del útero, dado que la mujer no podrá colocarse la copa.

Flores añadió que la copa no está contraindicada en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, dado a las diversas tallas, que se pueden acoplar a casi cualquier anatomía. Asimismo, dijo que no se corre riesgo de usar la copa cuando existe en uso de anticonceptivos como el Dispositivo Intrauterino (DIU).

Impacto

La copa menstrual tiene la cualidad de causar impacto en ámbitos como: salud, medio ambiente y economía. En el primer punto, el especialista señala que la copa menstrual evita infecciones, siempre y cuando exista una correcta higiene.

Asimismo, en el ámbito medio ambiental, se estima que una mujer en edad fértil podría utilizar 13,000 toallas sanitarias, equivalente a 2,000 kg de basura y $3,120, lo cual se puede disminuir a gran escala con el uso de la copa menstrual, dado que dura alrededor de 10 años y se comercializa en El Salvador a $35.

Sin duda, su uso causa muchas dudas; sin embargo, Flores asegura que si la mujer decide utilizarlas, es importante que se sienta cómoda y conozca de cerca sus beneficios. "Un factor primordial para la comodidad es conocer las diversas tallas, dado que depende de factores como partos y actividad física", detalló.