Salud Los consejos que me daría si regresara a antes de la cuarentena por la pandemia de coronavirus Les preguntamos a los lectores de la BBC qué se aconsejarían a ellos mismos si pudieran volver a los días previos al confinamiento. Por Alice Cuddy* - BBC News Enlace copiado

Enlace copiado BBC Con la ventaja de ver las cosas en retrospectiva, es fácil pensar en qué desearíamos haber hecho antes de que el coronavirus cambiara tanto nuestras vidas. Así que preguntamos en las redes sociales a nuestros lectores cuáles serían los consejos se darían a ellos mismos antes de la cuarentena provocada por el covid-19. Estas son algunas de las respuestas que nos enviaron. "Abraza a mamá. Abraza a mamá. Abraza a mamá. Y disfruta de sus panqueques, porque no los vas a probar en mucho tiempo". Liam Black, 33 años "Nunca des por sentado que puedes ir a ver a tu padre al hogar para ancianos". Haría cualquier cosa por poder darle un abrazo en este momento. Kim Wilson, 48 "Atesora la vida y los abrazos, mucho más, dale a tu abuela el mayor de los abrazos y un beso antes de decirle adiós para siempre, y ¡come lo que quieras!". Megan, 26 "Tienes una semana antes de que tu tía muera y seis semanas antes de que tu padre muera. Lleva a los niños a verlo todos los días". Sarah Brooks, 42 "Quédate cerca de los seres queridos" Vicki Thatcher Vicki Thatcher y su padre. Me diría: "Pasa tanto tiempo como puedas con tus seres queridos y abrázalos con más fuerza".

Perdí a mi padre con covid-19 dos días después del inició la cuarentena. Lo extraño.

Tenía 87 años, pero no era solo un tipo de 87 años. La última vez que lo vi, hicimos una caminata de siete millas (11.2 km) juntos. Fue dos semanas antes de que muriera.

Estaba tan enlodado, con ese lodo que se pega realmente a tus botas. Cuando llegamos al pub, mi padre dijo que estaba muy contento de ser premiado con un gin tonic.

Era un violonchelista entusiasta y tocaba en una orquesta de muy alto nivel, por última vez un par de semanas antes de morir. Era muy brillante.

A veces no parece real (que haya muerto), porque la situación es rara y no estoy haciendo las cosas habituales, lo que hace que no lo extrañe en el día a día como lo haría si la situación fuera la normal.

Uno de sus últimos deseos fue el de no poner a nadie más en riesgo.

Nos pidió que hiciéramos una ceremonia íntima, así que solo tomamos una copa de champán en casa.

Vicki Thatcher, 34

"No te mudes". Si me hubiera dado cuenta de que no podría visitar a mis padres, no me habría cambiado de casa. Brandon Fleet, 18

"Compra papel higiénico, visita a sus abuelos a principios de marzo, asegúrate de estar donde está su pareja cuando comience el encierro". Felix Stamm, 24

"Enseña a tus padres a usar Zoom"

Pat O'Connor Pat frente a la casa de sus padres.

A mi padre de 87 años y a mi madre de 84 les enseñaría a usar Zoom y les compraría un iPad.

Mi esposo ha hecho todo lo posible para hacer que Zoom sea accesible para ellos.

Después de muchas horas en el teléfono, finalmente logró conectar a mi papá con algunos de sus amigos para que pudieran hablar los martes.

Pero tenemos una reunión familiar todos los sábados y no han podido sumarse. Y eso los hace sentirse aislados.

Hemos pasado horas y horas tratando de explicarles el "presione esto", "presione aquello" y se han esforzado mucho.

Si viviéramos más lejos de ellos, sería horrible.

Pat O'Connor, 58

BBC

"Di que sí. Cuando amigos/familiares pidan salir ¡ve! No te preocupes por el dinero o por siempre hacer cálculos, nada importa más que ver a tus seres queridos". Molly Clough, 19

"Compra acciones de Zoom; no comiences tu limpieza de primavera antes de tiempo; compra rollos extra de papel higiénico y desinfectante de manos en enero; hazte con un perro". Clair, 34

"Compra desinfectante de manos. Compra harina. Regala todo lo que ya no necesitas o quieras a tiendas de caridad para hacer espacio, y poder hacer ejercicio en casa". Deborah Young, 69

"¡Compra una nueva nevera o congelador ahora!". La mía murió en la primera semana de cuarentena. Estaba llena y perdí todo. Nick, 57

"No canceles la conexión de banda ancha y el paquete de TV". Desde febrero no tengo internet y solo puedo ver la televisión de señal abierta. Stuart Dunsmuir, 47

BBC

"Ve la peluquería"

"Tiñe tus raíces y arréglate las cejas. Y pídele a tu hijo menor que venga a casa".

Me corté el pelo por última vez en enero.

Se supone que es un marrón cenizo, pero el tinte ha comenzado a desaparecer y ahora parece el pelaje de un zorro muerto. He comenzado a ponerme una diadema para cubrir las raíces que crecen.

Suelo ir a un salón del barrio a arreglarme las cejar y las pestañas. Pensaba hacerlo en febrero o marzo, pero lo pospuse una y otra vez. Y luego nos pusieron en cuarentena.

Ahora he decidido dejarme canas. Ya no me molestan.

Eso sí, estoy viendo quién puede arreglarme las cejas.

Christine Jones, 59

"Inscríbete en un curso de horneado con masa madre". Kat

Habría comido todos los días fuera de casa si supiera que, una vez que llegara el cierre, me cansaría de cocinar mis propias comidas y limpiar después. Hazel Sampson, 76

"¡Alista un cuaderno! ¡Estás a punto de crear el mejor libro de cocina para solteros! Nota al margen: compra un juego de sartenes pequeñas". Emilia, 32

"Aprende peluquería". Laura Campbell-Young, 50

"Compra una furgoneta de helados y obtén una licencia para vender licores". Frank, 53

"No practiques la abstinencia en enero. Ve al pub tanto como te sea posible". Hannah, 23

"Prepárate"

Amy Buckingham Amy tejiendo durante la cuarentena.

"Prepárate para lo sola que te sentirás y elige algunos pasatiempos que te obliguen a estar concentrada. Consigue una rutina de sueño".

Recibí una de las cartas que el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) le envió a los ciudadanos más vulnerables ante el coronavirus en un momento en el que mi salud mental estaba bastante deteriorada.

Vivo con mi pareja, pero dormimos en habitaciones diferentes, porque él es un trabajador esencial.

No veo a nadie del trabajo, ya no salgo y él hace todas las compras.

Aunque está conmigo, me sigo sintiendo sola.

Empecé a tejer, algo que realmente disfruto. Lo intenté hace unos años, pero no lo volví costumbre. Ahora estoy avanzando muchísimo.

Amy Buckingham, 30

"¡Encuentra un compañero para autoaislarte!". Paul Shillito, 39

"¡Gasta más dinero aquí!". Las pequeñas empresas son las que más están luchando y desearía haberlas apoyado mejor antes del confinamiento. Becca, 22

"No esperes a un día soleado"

Ngoneh Ndow El día del casamiento de Ngoneh Ndow.

"¡Preocúpate menos por el clima!".

Nos casamos en el registro civil en febrero, con cuatro miembros de la familia presentes, pero dejamos la recepción para abril, pensando en celebrarla en un soleado día de primavera.

Lo desafortunado es que fue un día con bastante sol, por lo que podríamos haber hecho la celebración completa aquel mismo día.

Pero esperábamos recibir gente de todo el mundo en abril, para compartir una jornada en el campo con unas bebidas, y habíamos reservado una suite para pasar la noche.

En vista del panorama, lo pospusimos, y finalmente decidimos no celebrar la recepción este año.

Ojalá la podamos hacer en un futuro.

Ngoweh Ndow, 32

"Tómate un mes entero para las vacaciones en Las Palmas (de Gran Canaria)". Una semana no fue suficiente, viéndolo en retrospectiva. Chris, 67

¡Me habría aconsejado salir lo más posible y no quedarme pegado a la computadora! George Daldorph, 16

*Con aportes de Rozina Sini; ilustraciones de Irene de la Torre

BBC

Visita nuestra cobertura especial

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.