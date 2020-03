Coronavirus: 5 consejos para trabajar desde casa durante la cuarentena (y no fallar en el intento)

La aparición del nuevo coronavirus está cambiando la vida de muchas personas en todo el mundo.

El brote de la enfermedad que ya causó la muerte de más de 7.000 personas en el planeta e infectó a cientos de miles hizo que varios gobiernos tomaran medidas drásticas para evitar su propagación.

Entre ellas se encuentran las restricciones a la circulación de personas y el pedido de que se queden en sus casas.

Por ello, es probable que miles de personas trabajen por primera vez desde sus hogares haciendo lo que se llama trabajo remoto.

Pero este estilo de empleo no es nuevo y viene ganando terreno en los últimos años.

Alrededor de 3 millones de profesionales realizan teletrabajo desde casa en América Latina, según Workana, una plataforma de oferta y demanda de trabajos para freelancers en la región.

Y la previsión es que para 2035 sean más de 1 billón los trabajadores remotos en el mundo.

Se trata de un pronóstico hecho antes del brote del coronavirus por lo que se estima que el número de empleados remotos será aún mayor, le dicen expertos a BBC Mundo.

Pero si eres uno de los que le toca trabajar en casa por primera vez por este brote del coronavirus tal vez te enfrentes con algunas dificultades o incertidumbres.

¿Cuál es la mejor manera de ser eficiente y mantener el ánimo?

Aquí te dejamos cinco consejos para trabajar desde casa durante la cuarentena por el coronavirus y no fracasar en el intento.

Para algunas personas, la posibilidad de quedarse en pijama todo el día es el aspecto más tentador de trabajar desde casa.

Pero bañarse y vestirse no solo mejorará tu estado mental, sino que te preparará psicológicamente para comenzar a trabajar, dice un artículo de las periodistas de negocios de la BBC Eleanor Lawrie y Sara Parry.

El estilo de ropa que uses para trabajar depende del tipo de persona que seas y la naturaleza del trabajo que tengas. Algunas personas encuentran que vestirse de manera formal les es útil y apropiado si necesitan realizar videollamadas.

Pero para muchos otros, el hecho de vestirse como para ir al lugar de trabajo es también verse obligado a bañarse y cambiarse la ropa que asocian con el sueño y el descanso, incluso si eso significa solo ponerse una camiseta o jeans limpios.

Del mismo modo, cambiarse la ropa de trabajo cuando haya terminado el horario laboral -aunque estés en tu casa-, ayuda a tu cerebro a comprender que la jornada ha terminado.

Si trabajas para una empresa, probablemente tengas horas de labor establecidas, y es importante cumplirlas cuando estés trabajando desde tu casa.

Comienza tu día a la misma hora que normalmente llegarías a la oficina o lugar de trabajo, y terminar tu día a la misma hora.

Em Sheldon, una bloguera y escritora independiente que vive en Londres, dice que sigue una rutina mientras trabaja desde casa.

Ella aconseja "acostarse a una hora razonable para dormir lo suficiente y luego despertar a la hora habitual".

"También dejo preparado mi equipo de gimnasia, lo que significa que tengo que levantarme e irme" o en el caso de la cuarentena por el coronavirus, hacer la rutina de ejercicios desde casa.

"Una vez que haces algo una y otra vez, se convierte en un hábito. La primera semana puede ser un desafío, pero luego es parte de tu rutina", cuenta.

Al final de un día de trabajo, es mejor apagar la computadora, ordenar los papeles y otros artículos.

Si tienes espacio, reserva un área específica y separada en tu hogar donde puedas instalarte, idealmente con un escritorio y una silla similares a tu lugar de trabajo.

El consejo del Servicio de Salud de Reino Unido es que debes ajustar una silla para poder usar el teclado con las muñecas y los antebrazos derechos y nivelados con el piso.

hace mucho que no hago home office, pero cuando hacía lo que me servía mucho era tener horarios bien definidos:



- a tal hora te levantas, bañas, desayunas y te vistes

- comienzas a trabajar

- te tomas un break

- comes

- sigues trabajando

- dejas de trabajar