Coronavirus: cómo hacer cuarentena de forma correcta

Quédate en casa a menos que debas ver a un médico. Nada de trabajo, escuela o compras. Si debes salir de tu habitación, usa un cubrebocas. Y no compartas las toallas.

Si eres uno de los miles que ahora están en una cuarentena autoimpuesta debido a una posible infección de coronavirus, estas son algunas de las nuevas reglas de la casa, cortesía de los funcionarios de salud estadounideses y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Entre las personas a las que se les ha dicho que se pongan en cuarentena, que se aíslen o que se queden en casa, se encuentran aquellos que regresaron de zonas afectadas por la pandemia, los que desarrollaron síntomas después de pasar un tiempo en otros países con una transmisión comunitaria sostenida y los que, sin exposición conocida, están enfermos.

Pero muchos individuos que no encajan claramente en ninguna de estas categorías y a los que no se les pidió que se quedaran en casa están eligiendo aislarse de todos modos porque no quieren poner a otros en riesgo.

Quizá suene como unas vacaciones de la realidad, un momento ideal para hacer maratón de una serie de Netflix y recuperar el sueño. De hecho, no es fácil encerrarse lejos de la familia y los amigos. Hay desafíos prácticos y logísticos, y grandes lagunas en los consejos oficiales que complican más todo.

Los términos del aislamiento en casa pueden ser onerosos y podrían durar dos semanas, que es el supuesto período de incubación del virus. Es especialmente difícil si tienes niños pequeños o parientes ancianos a quienes cuidar, o vives en un lugar pequeño con muchos compañeros de cuarto.

Lo básico:

Aislamiento

Si estás infectado o has estado expuesto al coronavirus, debes mantenerte alejado de tu pareja, tus compañeros de vivienda, tus hijos, tu tía anciana. Ni siquiera debes acariciar a tu perro. Y definitivamente nada de acurrucarte con tu mascota (nada de besos).

Si no tienes tu propia habitación, una debe ser designada para tu uso exclusivo. Debes usar un baño independiente, si es que tienes uno.

No se permiten visitas ni empleados, a menos que sea absolutamente esencial. No tomes el autobús ni el metro, ni siquiera un taxi.

Cubrebocas

Si tienes que estar cerca de otras personas (en tu casa, o en un auto porque vas de camino a ver a un médico, pero solo después de haber llamado primero) debes usar un cubrebocas, y también los demás.

Pero primero, tú o uno de tus amigos o familiares tienen que encontrar cubrebocas, que están agotados casi en todas partes.

Higiene

Si toses o estornudas, debes cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo y después desecharlo en un bote de basura con bolsa. Luego debes lavarte inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Puedes usar un desinfectante, si lo encuentras, pero es preferible usar agua y jabón.

Aunque no hayas tosido o estornudado, debes lavarte las manos frecuentemente y evitar tocar tus ojos, nariz y boca si no te las acabas de lavar.

El lavado con agua y jabón es una de las prácticas clave de salud pública que puede reducir significativamente la tasa de pandemia y limitar la cantidad de infecciones.Credit...Alex Welsh para The New York Times

Desinfección

No compartas platos, vasos, tazas, cubertería, toallas ni ropa de cama con nadie (incluyendo tus mascotas). Lava estos artículos después de usarlos.

Las encimeras, las mesas, las perillas de las puertas, los accesorios de baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesitas de noche se consideran “superficies de alto contacto”; límpialos a menudo con un limpiador de uso doméstico.

Limpia con frecuencia las superficies que puedan estar contaminadas con fluidos corporales, como sangre y heces.

Monitoreo

Vigila tu salud y llama a un médico si tus síntomas empeoran. Asegúrate de decirle al personal médico que estás siendo monitoreado por el coronavirus.

Integrantes del hogar

Los miembros de la familia y otros integrantes del hogar deben vigilar los síntomas del paciente y llamar a un proveedor de salud si ven que la situación empeora.

Los compañeros de vivienda pueden ir al trabajo o a la escuela, pero su tarea será abastecerse de víveres, recoger los medicamentos recetados, ocuparse de los que están en cuarentena y mantener el lugar limpio. Limpiarán las perillas de las puertas y las encimeras, lavarán mucha ropa y se lavarán las manos… mucho.

Cuando estén cerca del paciente, los miembros de la familia deben usar cubrebocas, y si tienen contacto con los fluidos corporales del paciente deben portar tanto cubrebocas como guantes. Estos deben ser desechados inmediatamente, nunca se deben volver a usar.

Los adultos mayores de la casa y aquellos con condiciones médicas crónicas corren un riesgo especial si están infectados. El contacto con el individuo aislado debe ser mínimo.

Los demás habitantes de la casa deben lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Deben permanecer en una habitación separada de la del individuo expuesto o enfermo. De ser posible, los demás miembros de la casa no deben compartir el baño con la persona recluida.

Asuntos pendientes



Nadie te paga por ponerte en cuarentena, aunque en Estados Unidos los funcionarios gubernamentales aseguran que buscan modos de compensar por los salarios perdidos de quienes no cuentan con licencia de enfermedad.

Ponerse a cuarentena es una carga emocional y económica para quienes tienen familia y también para quienes viven solos.

Es crucial proveer para las personas que se sacrifican por el bien común, dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown.

“Deberíamos tener un pacto social: Si estás enfermo, ya sea que tienes COVID–19 o no, deberías separarte de la sociedad” dijo Gostin. “Esa es tu parte del trato, lo haces por tus vecinos, tu familia y tu comunidad”.

“A cambio”, dijo, “como nación, te debemos el derecho a un período humano de separación, donde cubrimos tus necesidades esenciales, como medicamentos, atención médica, alimentos y pagos por enfermedad”.