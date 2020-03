Coronavirus: qué puede y qué no puede protegerte contra COVID-19

Hay muchos consejos sobre qué puede y qué no puede protegerte contra COVID-19. Pero, ¿qué es verdad y qué no? Aquí hay algunos puntos que los expertos dicen que no funcionan, y otros que sí.

Cosas que realmente no funcionan

Secadores de manos

Sí, puedes secarte las manos con una toalla o un secador de manos después de limpiarlas con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Pero el calor de los secadores de manos por sí solos no mata el virus, esto según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vacunas contra la gripe o la neumonía

Si bien estas te protegerán contra las dos enfermedades respiratorias, pero no funcionan contra el virus que causa el COVID-19. Es por eso que los científicos están trabajando tan duro en este momento para desarrollar y probar una vacuna específicamente para la enfermedad.

Uso de lámparas de desinfección UV

Si bien es posible que hayas oído hablar de las lámparas ultravioleta que se usan para desinfectar las superficies de los hospitales o los teléfonos. Sin embargo, no deberías usarlas en tu piel, ya que, según la OMS, la radiación que emiten puede causar irritación en la zona.



Usar guantes en público

Los guantes regulares tienen agujeros diminutos y pueden contaminarse después de tocar las superficies. Es por eso que "probablemente no sean efectivos", dijo recientemente el Dr. Frank Esper al New York Times, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas.

Los guantes desechables, como el látex o el vinilo, no deberían tener agujeros en teoría, pero los expertos dicen que podrían proporcionar una falsa sensación de seguridad. Y si tocas tu cara con ellos, estás en riesgo.

Rociar cloro, lejía o alcohol en tu cuerpo

No hagas esto. El blanqueador puede usarse para desinfectar superficies, pero en tu cuerpo se vuelve altamente corrosivo y puede dañar las membranas mucosas, como los ojos o la boca, advierte la OMS.

Enjuagar la nariz con solución salina regularmente

Si bien hay alguna evidencia de que esto puede ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común, sin embargo no se ha demostrado que realmente prevenga las infecciones respiratorias, expresó la OMS.

Antibióticos

Estos solo funcionan contra bacterias, no en virus como el nuevo coronavirus.

Vitamina C

Si bien muchas personas piensan que la vitamina C previene enfermedades respiratorias, como los resfriados. Pero, simplemente no hay suficiente evidencia científica.

Del mismo modo, no hay evidencia de que la vitamina C ayude con COVID-19. El Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt, le dijo al New York Times que, si hay algún beneficio, será "muy modesto".



Otros suplementos y remedios naturopáticos

El Colegio de Médicos Naturopáticos de B.C. ha emitido un aviso al público

que dice que "cualquier declaración de los médicos naturópatas sobre la prevención y / o el tratamiento de COVID-19, más allá de la información puesta a disposición por las autoridades de salud pública, es inapropiada, potencialmente dañina y es probable que viole las políticas de la universidad sobre publicidad falsa y engañosa”.

Esto fue anunciado después de que un concejal local y un naturópata compartieron sugerencias para "fortalecer nuestros sistemas [inmunes]" en medio de la pandemia.

Comer ajo

Según la OMS, el ajo puede tener algunas propiedades antimicrobianas, pero no hay evidencia de que comerlo haya protegido a las personas de COVID-19.

Cosas que funcionan, hasta cierto punto

Máscaras faciales

Si estás enfermo, una máscara facial puede reducir la posibilidad de que transmitas la enfermedad a otros, pero los expertos advierten que no necesariamente te protegerá de la captura de COVID-19, ya que las máscaras no cubren tus ojos y provoca que toques tu cara para ponértela, quitártela o ajustarla. Si estás sano, la OMS recomienda que use una máscara solo cuando atienda a alguien con una infección por COVID-19.

Desinfectante de manos

El desinfectante de manos generalmente matará virus, como el nuevo coronavirus, si es al menos 60 por ciento de alcohol. Pero "lavarse las manos (con agua y jabón) siempre es mejor", dijo el profesor de biología de la Universidad de York Dawn Bazely.



Cosas que realmente funcionarán

Lavado de manos

Según la Organización Mundial de la Salud, esta es la mejor manera de protegerse contra COVID-19. El virus causa infección cuando ingresa a los ojos, la boca o la nariz, generalmente cuando toca la cara con las manos. Si te quitas el virus de las manos, eso no ocurrirá.

Distanciamiento social

La enfermedad se transmite de otras personas a través de gotas que se pueden rociar hasta dos metros cuando una persona estornuda o tose. O a través de las cosas que las personas tocan, como las superficies o las manos de los demás. Al minimizar su contacto con otras personas y permanecer al menos a uno o dos metros de distancia, también puede reducir el riesgo de transmisión.

Los expertos también dicen que las personas deben auto aislarse en casa si no se sienten bien. Y todos deben practicar una buena higiene respiratoria, como estornudar o toser en el hueco del brazo flexionado o en un pañuelo desechable y luego deshacerse de él inmediatamente.

Y si ya tienes COVID-19 ...

Además de continuar practicando las buenas medidas de higiene descritas anteriormente para evitar transmitir el virus, también puedes tratar la fiebre con ibuprofeno y otros medicamentos que se usan típicamente para la fiebre.

Hubo cierta precaución contra el uso de ibuprofeno para aliviar los síntomas de la enfermedad, pero la OMS dijo que no hay evidencia que sugiera que el uso de este para controlar los síntomas de COVID-19 empeore la afección.

Además, si tiene síntomas de la enfermedad, el primer paso es comunicarse al 132 del Sistema de Emergencias Médicas SEM.