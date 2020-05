¿Covid-19 y piel?

Posiblemente se ha de sorprender, o ha de tener una idea sobre esto, pero, hay lesiones dermatológicas que se presentan, antes, durante o después de ser diagnosticados por covid-19.

Lo que mencionaré, está en artículos científicos internacionales, y les presento este resumen de ellos.

1. Antes y durante la hospitalización, presentaron rash o lesiones rojas, diseminadas, parecidas a urticaria o alergia, con poca picazón y algunos ni presentaron prurito, fueron dados de alta sin lesiones posteriores.

2. Rash o urticaria, diseminadas, con mucha picazón, en cara y manos. Dos días después de estas lesiones, presentaron fiebre y examen positivo a covid-19.

3. En Tailandia hubo un caso en enero que fue diagnosticado como dengue, plaquetas bajas, fiebre. Pero días después, presentó, problemas respiratorios severos y se confirmó positivo el test.

4. En Madrid, estudiaron 375 casos, con manifestaciones cutáneas, presentaron, lesiones en dedos de manos y pies, rojas, ardor, y dolor. Hubo también, lesiones en forma de erupción tipo varicela en tronco, brazos, abdomen y muslos. Otros, presentaron lesiones rojas y violáceas, puntiformes, en rostro y tórax anterior. Además de lesiones tipo rash de alergias, unas en forma simples y otras muy diseminadas en todo el cuerpo.

5. Hay estudios que reportan, livedo reticularis, después de haber sido dada de alta con un lesiones similares al rash, solo duro 19 horas, no se realizó biopsia o analítica.

6. Algunos pacientes, tenían antecedentes de enfermedad celiaca, tiroiditis, trombosis de la vena porta.

7. "Pies covid-19" con dolor en los dedos, gangrenas, lesiones muy oscuras o negras, lesiones rojas y otras violáceas, puede deberse también, a trombosis vascular

8. Y en niños, que es raro encontrar el covid-19, se ha visto un vínculo o no entre la enfermedad de Kawasaki, pero asociándolos a fiebre, procesos respiratorios, compromiso general del niño , algunos cambios en el electrocardiograma, entre otros. La EK en países asiáticos es mas frecuente. Y desde hace dos semanas con un repunte de casos en Francia.

Quiero poner un ejemplo, para un paciente hipertenso, hay sin fin de medicamentos, cada persona responde al tratamiento, de forma diferente. No se puede dar a todos el mismo antihipertensivo, si no se va estudiando al paciente y como este puede asimilarlo. Así mismo es el covid-19, a donde no se ha llegado a establecer aún que es lo mas indicado, cada día va dando mas sorpresas en su manejo, pero sí, que debe de ser tratado por diferentes especialistas, infectólogos, neumólogos, cardiólogos, intensivistas y ahora en lesiones en piel por dermatólogos.

Es una enfermedad multidisciplinaria, lo cual significa, que el paciente saldrá adelante con la ayuda de Dios y trabajando siempre juntos por la vida de un ser humano.