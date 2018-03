Crean un parche que alivia el dolor de cabeza

Lee también

El dolor de cabeza es el tipo de dolor más común, y es una de las razones principales por las que las personas se toman días de trabajo o de escuela y acuden al médico, según la Biblioteca Nacional de Medicina de EUA.Este tipo de dolor frecuente lleva a millones de personas en el mundo a recurrir a los analgésicos de venta libre, con los consiguientes peligros que eso implica.Pero ahora los científicos israelíes creen haber encontrado un recurso que brinda alivio y no tiene efecto secundario como los analgésicos. Se trata de un parche de estimulación cerebral sin hilos que puede llevarse cómodamente en el brazo y que reduce el dolor de cabeza de una forma tan efectiva como los fármacos disponibles.Como señaló David Yarnitsky, de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel en Haifa, y director de la investigación, “si bien necesitan ser confirmados en estudios adicionales, nuestros resultados son realmente interesantes”.El nuevo dispositivo utiliza la estimulación eléctrica para bloquear las señales de dolor que llegan al cerebro. Y consta de un chip y de varios electrodos de goma que se colocan en una banda elástica que puede portarse en el brazo.La otra innovación que introduce es que el nivel de la estimulación eléctrica cerebral puede controlarse a través del teléfono móvil –desarrollaron una app especial– y la otra ventaja extra del dispositivo es que no necesita ningún cable o hilo conectado al cerebro para funcionar.Para realizar el estudio sobre la eficacia del dispositivo, que fue publicado en la revista Neurology, los científicos contaron con la participación de 71 adultos que padecían entre dos y ocho episodios mensuales de migraña y no habían tomado ninguna medicación para sus cefaleas en los últimos dos meses.Invitaron a los participantes a colocarse el dispositivo en la parte superior del brazo tan pronto como apareciera la migraña y lo mantuvieran durante 20 minutos. Y les indicaron que no tomaran ningún fármaco para la cefalea en un período de 2 horas.Luego se dividieron en dos grupos: uno de estimulación simulada, en la que el dispositivo inducía una estimulación de baja frecuencia que no producía ningún efecto –grupo “control” o “placebo”–; y otro grupo de estimulación activa, con cuatro niveles de intensidad: 1, 2, 3 y 4.En el lapso del estudio se registraron 299 migrañas. Y de acuerdo con los resultados, el 64 % de los participantes cuyos dispositivos fueron programados para inducir una estimulación de nivel 2, 3 o 4 experimentó una reducción de al menos un 50 % de su dolor durante las dos horas posteriores al tratamiento, y solo un 26 % en el grupo placebo registró alivio.