¿Cuál es el mejor medicamento para la diabetes?

Lee también

Ningún medicamento en particular para tratar la diabetes tipo 2 supera a los demás respecto a la reducción de los riesgos de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular (ACV) o muerte prematura, encuentra una nueva revisión de la investigación.El análisis de cientos de ensayos clínicos no halló evidencias de que ningún medicamento para la diabetes en particular o combinación de medicamentos supere a los demás.Los investigadores dijeron que los resultados respaldan las recomendaciones actuales de probar primero con el fármaco más antiguo y más barato, la metformina (Glumetza, Glucophage), en la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2.“Hay muy pocas cosas en que los expertos están de acuerdo, pero esta es una de ellas”, afirmó el Dr. Kevin Pantalone, especialista en diabetes de la Clínica Cleveland y miembro de la Sociedad Endocrina (Endocrine Society).“La metformina, si no hay contraindicaciones ni intolerabilidad, debe ser el agente de primera línea para tratar a los pacientes con diabetes tipo 2”, afirmó.La metformina puede provocar malestar estomacal y diarrea, de forma que algunos pacientes no pueden tomarla a diario, explicó Pantalone, que no participó en el estudio. Y las personas con enfermedad renal en general no deben tomarla, dijo.Más de 29 millones de estadounidenses tienen diabetes, la mayoría del tipo 2, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.La enfermedad, que con frecuencia se vincula con la obesidad, hace que los niveles de azúcar en sangre se encuentren crónicamente elevados. Con el tiempo, eso puede llevar a complicaciones, como enfermedad cardiaca, ACV, insuficiencia renal y daño nervioso, advierten los CDC.Hay muchas clases de medicamentos que reducen los niveles de azúcar en la sangre.Lo que no estaba claro era si alguno de esos medicamentos funcionaba mejor que los demás para evitar las complicaciones de la diabetes y alargar las vidas de las personas.