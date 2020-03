Cuarentena, aislamiento y distanciamiento social: significado, diferencias y cómo se aplican

Para atender la crisis por la propagación del nuevo coronavirus que causa la enfermedad del covid-19, gobiernos en todo el mundo han activado medidas especiales para proteger a sus ciudadanos. Son órdenes cuyo éxito depende, casi enteramente, de que las personas hagan caso y se comprometan con el país, pero no todo el mundo está anuente a hacerlo. Algunos incluso violan las medidas y se van de esta. Shame on them.

Las palabras clave que debemos ejecutar son “cuarentena”, “aislamiento” y “distanciamiento social”. Aquí explicamos cada una, te decimos cómo ejecutarlas y por qué son importantes.

Aislamiento

--El aislamiento aplica únicamente para las personas que ya están enfermas . A estas personas se las separa del resto de la población para atenderlas y para no que no contagien a otros.

--Quienes tienen síntomas leves pueden permanecer aislados en sus casas, con las precauciones necesarias.

--Quienes tienen síntomas fuertes deben estar aislados en centros médicos.

--Los enfermos que están en sus casas con cuidados y seguimiento cercano del Ministerio de Salud, por ejemplo, están aislados.

Cuarentena



--La cuarentena aplica únicamente para personas que están sanas, pero que pudieron tener contacto con personas enfermas , ya sea que saben que tuvieron contacto con alguien contagiado o que sospechan que lo tuvieron.

--La medida se utiliza para restringir el movimiento de estas personas pues, en caso de que alguna esté enferma y no presente síntomas, se reducirá la posibilidad de infectar a otros.

--La cuarentena, justamente, ofrece un compás de espera de varios días o semanas para ver si la persona desarrolla o no los síntomas.

--En el caso del covid-19, el tiempo para presentar síntomas puede durar entre 2 y 14 días.

--La cuarentena es necesaria para controlar una enfermedad contagiosa y para limitar este contagio.

--Un ejemplo son los pasajeros que regresan de viajes a Italia o China, países con muchos casos registrados de covid-19, y que son enviados a cuarentena a la espera de ver si desarrollan o no los síntomas. También están en cuarentena pasajeros de cruceros en los que se detectaron casos positivos del nuevo coronavirus. Estos barcos, como el Diamond Princess que está anclado las afueras de Tokio sin poderse mover, combinan cuarentenas de las personas sanas con aislamientos de las personas enfermas.

O sea: si sos una persona sana y estás haciendo teletrabajo, no estás en cuarentena porque nunca estuviste en contacto con un enfermo del covid-19, ni sospechás haberlo estado.

Distanciamiento social

Si no estás en cuarentena ni en aislamiento, tenés que estar practicando el distanciamiento social . Te guste o no. Es por el bien del país y de tus seres queridos. El distanciamiento social salvó la vida de millones de personas durante la Fiebre Española en 1918 y durante la pandemia de AH1N1 en 2009.

--El distanciamiento social pretende mantenernos distantes de otras personas, evitando el transporte público lo máximo posible, limitando los viajes innecesarios, trabajando desde casita y cancelando encuentros sociales. Y DEFINITIVAMENTE no yendo a bares, discotecas ni casinos. Aunque, por suerte, el Ministerio de Salud ya cerró estos establecimientos, pero nos referimos a que no vayás a lugares con mucha gente. ¿Ok? Ok.

--Este distanciamiento debería ser de, al menos, 1,8 metros. Esta es la distancia que pueden recorrer por el aire las partículas del nuevo coronavirus cuando alguien enfermo estornuda o tose. (Naturalmente, el nuevo coronavirus también se transmite por supercies, así que laváte las manos, comprá gel de manos y aplicá todo lo demás que a estas alturas ya tenés que saber. ¿No lo sabés? Leé nuestra guía gratis para comprenderlo todo y alertar a tu familia).

Aunque seás joven y no formés parte de la población más vulnerable ante el covid19, no rompás el distanciamiento social, pues podrías infectar a tus padres o abuelos.

--Sí podés salir de casa para pasear a tu perro, por ejemplo, para andar en bicicleta cortas distancias o para hacer ejercicios livianos. También podés ir a hacer compras esenciales. Pero tomá siempre las precauciones y las distancias necesarias. Hay mucha incertidumbre en cuanto al tiempo que estas medidas serán necesarias, pero son vitales para preservar la salud personal y de nuestros seres queridos.

Comunicate con amigas y amigos, con familiares. Jugá videojuegos, mirá películas y series. Jugá juegos de mesa con quienes viven en tu casa, armá rompecabezas de 5.000 piezas. Leé libros nuevos, libros viejos que te gustan, noticias para estar informado con fuentes veraces.

Todo el mundo --al menos el mundo responsable-- está con las mismas medidas. Esto pasará más pronto que tarde.



Tené en cuenta lo siguiente:

Así se transmite el covid-19 de persona a persona El covid-19 se contagia a través de partículas respiratorias que generalmente viajan entre 1 y 2 metros de distancia por aire, o se asientan sobre supercies donde pueden perdurar desde unas cuantas horas hasta varios días, según la OMS.

Hay posibilidades de contraer el covid-19 respirando estas partículas, pero es mucho más probable contraerlo tocando supercies que pueden estar infectadas, como escritorios, manijas de puertas o barandas de escaleras.

Así describe el periódico de la Universidad de Harvard el sencillo mecanismo de cómo se transmite el covid-19:

1-- Una persona enferma tose o estornuda. Las partículas viajan a supercies como barandas, manijas, escritorios, teclados, etc

2-- Vos tocás alguna de estas supercies y no te lavás las manos, pues no sabés que tienen el nuevo coronavirus.

3-- Sin darte cuenta, te llevás la mano al rostro para tocarte la nariz, para acomodarte el cabello, para comer; para lo que sea.

4-- Las partículas del nuevo coronavirus ingresan a tu cuerpo por la boca, la nariz o los ojos, y ya sos un portador del mal.

5-- Como tus síntomas no se maniestan de inmediato, seguís como si nada por unos días (una persona con el coronavirus puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas); tosés y estonudás a placer, saludás a medio mundo con la mano y a tus seres queridos con abrazos. Sin darte cuenta, estás enfermando a muchas personas.

El covid-19 es una amenaza mundial. En 4 meses, ha habido 200.000 personas infectadas en todo el planeta. Y aunque la mayoría no sufre afectaciones de mayor riesgo, el covid-19 sí puede desarrollar complicaciones de salud para personas que cumplan los siguientes criterios:

--Personas mayores

--Diabéticas

--Cardiópatas

--Hipertensos

--Con padecimientos pulmonares

--Con cáncer

--Con alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico

El distanciamiento social es importante para proteger a estas personas.

Cinco medidas básicas NECESARIAS que podés implementar ya mismo para prevenir la enfermedad

1-- Lavarnos las manos bien (frotar bien el 100% de las dos manos por, al menos, 20

segundos con suciente jabón). Hacerlo repetidas veces durante el día.

2-- Cubrirnos la boca al toser y estornudar.

3-- Quedarnos en casa todo lo posible.

4-- No saludar dando la mano ni besos ni abrazos.

5-- No tocarnos la cara.