Cuida de tus defensas a diario

El mundo y El Salvador enfrentan un momento histórico ante la pandemia ocasionada por el coronavirus (covid-19). Fácilmente el temor, la inseguridad y la ansiedad se apoderan de nuestras emociones ante este contexto, pero es precisamente ahorita cuando tenemos la oportunidad de cambiar estos patrones y, tomando las medidas adecuadas, trabajar en esas emociones positivas que sí nos abonarán a unas defensas saludables.

Las defensas son las puertas del organismo que impiden la entrada de virus y bacterias. Son nuestras mejores aliadas y, por ejemplo, si las tienes bajas fácilmente cualquier ente extraño entrará sin permiso alguno.

Cuando las defensas están bajas se está más expuesto y el sistema inmune tampoco es algo que se trabaja de la noche a la mañana, es más bien el resultado de los hábitos de la persona en el día a día.

Según el doctor Iván Solano Leiva, especialista en enfermedades infecciosas lo ideal es cuidar los tiempos de comida, respetarlos y procurar tener una alimentación balanceada para que de ese modo tu cuerpo esté preparado para reaccionar ante cualquier amenaza de virus o bacteria.

"El covid-19 así como cualquier otra infección por virus y bacteria lo que hace es que activa nuestro sistema de defensas para que este pueda defendernos de lo que nos está produciendo la infección viral. En este caso el covid-19. Por eso es importante tener un sistema inmunológico adecuado que no es el mismo el de una persona sana al de las personas con enfermedades crónicas", explicó el médico del Centro Médico Escalón.

Además, explicó que es comprensible las personas quieran protegerse pero no deben dejarse llevar por lo que puedan ofrecerle, es mejor acatar adecuadamente las medidas de higiene propuestas por los profesionales de la salud.

"Eso de estar comprando multivitamínicos o inmunoestimulantes no le va a ayudar a protegerse contra el covid-19. Lo que le ayuda a protegerse contra el coronavirus son las medidas de prevención que ya todos conocemos: lavado de manos, aislamiento social, cubrirnos la boca al toser o estornudar y no X o Y producto que nos puedan estar vendiendo. Mi mensaje es que la gente no ande comprando medicamentos que le ofrecen que le va a fortalecer su sistema de defensas".

¿Además de los alimentos de qué tratamientos podemos apoyarnos para enriquecer nuestro sistema inmunológico?

"Ese es un mito de que yo voy a comenzar a tomar en estos momentos vitamina C o que voy a tomar Bronco- vaxom o que voy a tomar otro tipo de inmuno estimulantes que nos venden en el mercado popular, porque por más que querramos no va a ser. Si nosotros nunca hemos estado expuestos a ese virus pues nos va a dar de todos modos. Siempre vamos a estar expuestos, independientemente de lo que tomemos o dejemos de tomar. Pero obviamente a una persona con desnutrición le va a ir peor porque su sistema de defensas no va a reaccionar de la misma manera que el de una persona que esté bien nutrida", ahondó el doctor.