Delta plus: lo que se sabe de la nueva variante de covid-19 detectada ya en 10 países

Reuters Se cree que la variante Delta fue la que causó la segunda y devastadora ola de coronavirus en India.

India clasificó una nueva variante de coronavirus, la llamada delta plus, como "preocupante", aunque según los expertos aún es demasiado pronto para crear alarma en torno a ella.

Una mutación pasa de ser una "variante de interés" a una "variante preocupante" (VOC, por sus siglas en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.

El Ministerio de Salud de India dice que varios estudios mostraron que la delta plus, también conocida como AY.1, se propaga más rápidamente, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus.

Está relacionada con la delta, una variante considerada ya "preocupante" que se identificó por primera vez en India el año pasado y que se cree que impulsó la segunda ola mortal de infecciones en el verano.

El Ministerio de Salud dice que la variante delta plus, encontrada por primera vez en India en abril, fue detectada en alrededor de 40 muestras de seis distritos en tres estados: Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh.

Al menos 16 de estas muestras se encontraron en Maharashtra, uno de los estados más afectados por la pandemia.

Delta plus también se ha encontrado en otros nueve países (Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China) en comparación con la cepa delta original altamente contagiosa, que ahora se ha extendido a 80 países.

Falta de datos

Getty Images Cientos de miles de genomas virales están siendo analizados en todo el mundo.

Los virus mutan todo el tiempo y la mayoría de los cambios no tienen consecuencias. Algunos incluso dañan al virus.

Pero otros pueden hacer que la enfermedad sea más infecciosa o amenazante, y estas mutaciones son las que tienden a dominar.

Sobre esta en particular, los principales virólogos han cuestionado sea catalogada como "preocupante", argumentando que aún no hay datos que prueben que la variante sea más infecciosa o conduzca a una enfermedad más grave en comparación con otras.

"Aún no hay información que respalde la afirmación de que se trata de una variante preocupante", señaló Gagandeep Kang, viróloga y primera mujer india en ser elegida miembro de la Sociedad Real de Londres.

"Necesitas información biológica y clínica para considerar si realmente es una variante de preocupación".

Esto significa que India necesita más datos para determinar si la variante es neutralizada por anticuerpos generados por las vacunas disponibles o por la infección con otra variante del coronavirus.

Getty Images La variante delta es ahora la predominante en Reino Unido.

Además, se requiere mucha más información sobre el aumento de la transmisibilidad, las fallas de diagnóstico (las pruebas de rutina no detectan la variante) así como para evaluar si la variante está causando una enfermedad más grave.

"Necesitas estudiar a cientos de pacientes que padecen esta afección por esta variante y averiguar si tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad más grave que con la variante previa", afirmó Kang.

Ligera ventaja

La variante delta plus contiene una mutación adicional llamada K417N en la proteína de espiga del coronavirus, que se ha encontrado en las variantes beta y gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente (la Beta se vinculó a un aumento de hospitalizaciones y muertes durante la primera ola de infecciones en Sudáfrica, mientras que se estimó que la gamma era altamente transmisible).

Incluso con 166 ejemplos de delta plus compartidos en GISAID, una base de datos global de intercambio abierto, "no tenemos muchas razones para creer que esta sea más peligrosa que la delta original", señaló Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana en Shreveport, EE.UU.

"La Delta plus podría tener una ligera ventaja a la hora de infectar y propagarse entre personas que se infectaron anteriormente durante la pandemia o que tienen una inmunidad débil o incompleta provista por la vacuna", le dice Kamil a la BBC.

Getty Images La variante delta, identificada por primera vez en India, es altamente contagiosa.

"Yo mantendría la calma. No creo que India ni nadie más en el mundo haya publicado o acumulado suficientes datos para distinguir el riesgo de la llamada delta plus como más peligrosa o preocupante que la variante delta original".

Nada inusual

Anurag Agarwal, director del Instituo de Genómica y Biología Integrativa CSIR (IGIB, por sus siglas en inglés) en Nueva Delhi, uno de los 28 laboratorios indios involucrados en la secuenciación del genoma, dijo que "todos los linajes de la variante Delta son variantes preocupantes", por lo que no hubo nada inusual en etiquetar a delta plus como tal.

"No tenemos ningún indicador que muestre que delta plus debería estar causando preocupación en la salud pública o pánico. No vemos nada preocupante todavía. La estamos rastreando cuidadosamente y fortaleciendo todas las medidas de salud pública", aseguró.

Kamil dijo que el gobierno indio "preferiría reaccionar exageradamente ahora que parecer despreocupado más tarde, como fue el caso con la variante delta".

La mayoría de los científicos coinciden en que India no se ocupó de secuenciar suficientes muestras para la variante que había provocado un segundo aumento masivo de infecciones por covid en India en abril y mayo.

"No estoy demasiado preocupado. Pero es correcto mantener un ojo en la variante".

