Demuestran la seguridad de las terapias celulares a nivel biológico

Un estudio publicado en la revista Cartilage demuestra que las células cultivadas in vitro, y que posteriormente se implantan para tratar las lesiones de cartílago articular, son de la máxima calidad y no son senescentes, es decir, no han envejecido en términos de edad telomérica