Depresión: ¿Se puede curar sin fármacos?

Lee también

La rTMS es una técnica que actúa estimulando directamente las partes del cerebro asociadas con la regulación de los estados de ánimo. No es invasiva, no es dolorosa y tiene escasos efectos secundarios.Se está utilizando para los pacientes con depresión crónica resistentes a los fármacos y para otras patologías en las que también se están consiguiendo logros, como el trastorno obsesivo compulsivo, la rehabilitación de pacientes con ictus, el dolor neuropático o las adicciones.El método, aseguran especialistas, está avalado y acreditado por sociedades médicas y agencias sanitarias internacionales como la Agencia estadounidense de Drogas y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).En países como Alemania o Francia su uso empieza a ser más frecuente y en hospitales de EUA o Canadá, las unidades de neuromodulación son la norma.Se debe comprender que en las depresiones no hay factores solo biológicos, también hay factores que tienen que ver con la personalidad, otros relacionados con otras patologías médicas, y factores ambientales.Asimismo, luego del tratamiento, si al cabo de dos o tres años el paciente cae de nuevo en depresión, se puede volver a repetir el tratamiento y vuelve a tener el mismo éxito, porque es un tratamiento que “no se agota”, al contrario de lo que sucede con el farmacológico, que va perdiendo su efectividad.